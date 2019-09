Un cierre lleno de goles tuvo campeonato de futsal organizado por el Insuco

Jugado en el gimnasio de la Asociación 18 de Septiembre Desde el miércoles hasta el sábado se disputaron los partidos en Sub 14 varones, damas enseñanza media y varones enseñanza media

Con mucho público en las tribunas, finalizó el sábado el campeonato de futsal organizado por el Instituto Superior de Comercio. El miércoles se dio inicio a este campeonato que ya va en su edición Nº 21 y que tuvo tres categorías: Sub 14 varones, damas enseñanza media y varones enseñanza media.

En la primera final, Sub 14 varones, se enfrentaron la Escuela Hernando de Magallanes y la Escuela Padre Alberto Hurtado. Las fuerzas estuvieron parejas durante el primer tiempo, que finalizó 2-2, pero en el complemento, los jugadores de la Escuela Padre Alberto Hurtado sacaron ventaja gracias a dos autogoles, que desmoralizaron a su rival. Y pese a su menor envergadura física, terminaron goleando 8-2.

La figura y el goleador, con cuatro goles, fue Víctor Vidal, el más pequeño del equipo, que a su habilidad sumó una buena dosis de esfuerzo para disputar los balones, pese a que a muchos de sus rivales, apenas les llegaba al hombro. “No tenía miedo, aunque fueran más grandes, siempre he jugado igual”, comentó al final del partido el estudiante de séptimo básico, admirador de Arturo Vidal y del argentino Paulo Dybala, además de hincha de la U. “Sacamos buena diferencia al final, igual estuvo difícil, sobre todo el primer tiempo”, reconoció Vidal, que incluso llegó a marcar un gol de cabeza.

El campeón es dirigido por Javier Vivar y el equipo está integrado por Dylan Vera, Matías Añasco, David Silva, Diego Ojeda, Celso Soto, Benjamín Silva, Sergio Leal, Bastián Cancino y Víctor Vidal.

En esta categoría, el tercer puesto quedó para el Insuco, que superó por 3-2 al Liceo Juan Bautista Contardi

Emotiva final de damas

Ya es considerado un clásico. A la final siempre llegan el Instituto Superior de Comercio y el Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez. Y sobre la cancha volvieron a demostrar esa sana rivalidad deportiva, protagonizando un partidazo, con goles para todos los gustos.

El Politécnico tuvo mejor manejo de la pelota, sobre todo en Javiera Garvizo y Camila Mayorga, autora de dos goles, y que a pesar de jugar en defensa, se descolgaba con fuerza para llegar arriba. El Insuco, en tanto, apelaba más al empuje y la garra, además del excelente juego con los pies de su arquera, Bethzabet Vargas, que incluso se dio el lujo de anotar un golazo de arco a arco.

Cuando faltaban pocos minutos para el final, el marcador indicaba un empate a cuatro goles, pero Landy Ojeda le dio el título al Politécnico. Y aunque el Insuco se fue con todo arriba, apoyado por su numerosa barra, tuvieron que resignarse a la derrota.

La arquera Bethzabet Vargas, elegida la mejor en su puesto, comentó que “fue difícil, siempre las finales son con Politécnico y es un honor jugar contra ellas, nada que decir, aparte que entrenamos por el mismo lado. Ahora se viene la Araucanía y todas nos vamos a encontrar ahí, así que orgullosa de representar los colores del Insuco”, comentó Vargas que juega desde primero medio en el arco, “pero también he sido defensa y mediocampista. Espero que se apoye el fútbol femenino, porque hay talento. Me gusta la arquera de Chile, Tiane Endler y mi sueño es llegar a ser futbolista profesional, para allá voy”.

En el equipo ganador, Camila Mayorga reconoció que “estuvo peleado, con Insuco siempre llegamos a las finales, y son un rival fuerte. Tuvimos la suerte que nos salieron los goles y se nos dieron las cosas nomás. Tuvimos errores que ellas supieron aprovechar. Me gusta pasar harto al ataque y con mis compañeras pudimos aprovecharlo”, indicó.

Javiera Garvizo fue elegida como la mejor jugadora, pese a que sufrió algunos golpes que casi la sacan de la final. “Quisimos como siempre, dar un buen espectáculo para la gente que vino a ver”, y sobre la lesión que sufrió, recordó que “fue un trancazo muy fuerte, y cuando me doblé el tobillo estuve a punto de salir. Este partido siempre ha sido un clásico, pero sin rivalidades, al contrario, tenemos amigas en el otro equipo. Como modelo de jugadora me gusta Alex Morgan, de Estados Unidos, y Carla Guerrero de Chile. Voy en primero medio y me quedan años para seguir jugando por el liceo”, prometió.

La heroína fue Landy Ojeda con su gol sobre el final. Admitió que había muchos nervios a medida que se acercaba el epílogo. “Nos costó mucho el partido, estaba todo muy tenso, muy peleado. Los dos equipos con muchas ganas de ganar. Es un clásico, ya hemos jugado dos finales. Nos costó bastante, pero pudimos finiquitar y ganar, el gol salió al final, como sea. Admiro a Alex Morgan y a Carla Guerrero, llevo 7 años jugando y voy en segundo medio, me queda tiempo para jugar por el colegio y también por la Araucanía”, resumió.

El equipo dirigido por Paulina Ibacache estuvo conformado por Camila Mayorga, Javiera Garvizo, Landy Ojeda, Valentina Maichil, Yakiza Yankovic, Gisselle Barrera, Gabriela Andrade, Valentina Soto y Luz Maichil.

En el resumen, el tercer puesto quedó para el Colegio Alemán “B”, que venció 3-1 al Liceo Sara Braun, y la goleadora fue Romina Soto, del Insuco.

Copa a Natales

El último partido del torneo tuvo como protagonistas al Liceo San José contra el Liceo Monseñor Fagnano de Puerto Natales, en varones enseñanza media. Y pese a que el San José abrió la cuenta, los natalinos terminaron ganando la copa con marcador de 4-2, que tuvo en sus filas al mejor arquero, Gonzalo Antiñanco, y al mejor jugador, Rodrigo Maldonado. El tercer puesto correspondió al Liceo Luis Alberto Barrera, que goleó 8-1 al Colegio Alemán, con gran actuación de sus artilleros, Rolando Vallejos y Eduardo San Martín, cada uno con 10 goles.

Fotos Rodrigo Maturana