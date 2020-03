Suprema ratificó millonarias indemnizaciones para afectados por desborde del río de las Minas

Justo ayer, cuando se cumplían ocho años del desborde del río de las Minas, se conoció el fallo de la Corte Suprema que condenó al fisco a cancelar millonarias indemnizaciones a un grupo de habitantes afectados por el fenómeno natural, desatado el 12 de marzo de 2012.

La demanda fue patrocinada por el abogado Oscar Gibbons y establece el pago de 25 millones de pesos para Adolfo Arturo Zamora Vargas, Osvaldo Patricio Sánchez Sepúlveda y José Humberto Garay Guaquel, mientras que para Ana Ester Céspedes Vásquez y Sandra Angélica Jelves González la suma de 22 millones de pesos.

La acción judicial se inició “en contra del fisco de Chile, el gobierno regional de Magallanes y la Municipalidad de Punta Arenas”.

En el fallo, los ministros de la Suprema Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz, Angela Vivanco y el abogado integrante Alvaro Quintanilla, establecen “la falta de servicio del Estado al no adoptar medidas que evitaran el desborde del cauce”.

Con esto, dijo el abogado Gibbons, se desvirtúa por completo la tesis de los organismos del Estado demandados, que intentaron establecer la tesis “del caso fortuito”.

Advirtieron al intendente

El máximo tribunal del país hace presente que el Centro Meteorológico Austral advirtió al intendente regional y al alcalde (ambas autoridades de la época) vía correo electrónico de la situación, “con varios días de anticipación y las autoridades no cumplieron su deber de proteger a los ciudadanos, como tampoco tomaron medidas de resguardo. En efecto, no se dio cumplimiento al Plan Nacional de Protección Civil contenido en el Decreto N°156 del año 2002 del Ministerio del Interior, siendo deber de los demandados declarar alerta amarilla y constituir el Comité Operativo de Emergencias, pero esto ocurrió sólo el 12 de marzo a las 3 horas de la mañana, cuando la situación ya era catastrófica y no se podía cumplir el fin preventivo”.

“Por otro lado, la Onemi no estuvo a la altura de las circunstancias, su personal no estaba capacitado, no entregó una alerta oportuna y, por el contrario, señaló que no había posibilidad de aluvión; mientras que el gobierno regional tenía aprobados cuatro planes de manejo de la cuenca y ejecutó sólo uno de manera parcial”, reproduce la sentencia.

Esto motivó el anegamiento e inundación de todo el sector céntrico. “Se desbordaron los puentes de las calles Chiloé, Bories, Magallanes y OHiggins, para dar paso a un aluvión que cubrió más de 100 cuadras, afectando a 400 familias que perdieron sus enseres y vieron anegadas sus casas, las que quedaron inhabitables por meses”.

Los demandantes alegaron en la causa que el lecho del río no se limpió y que tampoco se ejecutaron obras como taludes para la seguridad de la población. Reprochan, además, la inexistencia de puentes adecuados, puesto que los existentes constituyeron verdaderos diques del agua y contribuyeron a su fuerza. Cada uno de los demandantes tenía su vivienda o negocio cerca del lugar de los hechos, de modo que sufrieron anegamientos y pérdida de enseres, razón por la cual demandaron “daño emergente, lucro cesante y daño moral, en distintas cantidades”.

De esta manera el fallo de la Corte Suprema confirmó lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y antes, en primera instancia, la sentencia del Tercer Juzgado de Letras de Punta Arenas.

Los ministros del máximo tribunal del país dejan en claro que “los estudios técnicos establecieron la necesidad de realizar una serie de obras para contener las crecidas del río de las Minas, atendida la especial naturaleza de su cauce y la alta cantidad de sedimentos, piedras y otros elementos que transportaba”.

“Las obras que debían realizarse eran aquellas dirigidas precisamente a evitar la ocurrencia de aquellos eventos que, con la información disponible, ya resultaban previsibles, obligación que no fue cumplida”.

“Caso fortuito”

Sobre la teoría del “caso fortuito”, el fallo considera que desde días antes del aluvión se contaba con información que señalaba que se aproximaba, a no sólo a la región sino que a toda la zona austral del país, un frente de mal tiempo que traería importantes precipitaciones. “Los hechos muestran que, en la especie, eso fue precisamente lo ocurrido y las autoridades encargadas de tomar los debidos resguardos, tanto estatales como municipales, no lo hicieron”.

“No obstante que la meteorología puede no ser una ciencia exacta, lo cierto es que con los avances técnicos actuales no puede pretenderse que una lluvia de la intensidad como la ocurrida sea un evento imprevisible e irresistible, de manera que no se reúnen los requisitos para ser considerada un caso fortuito o fuerza mayor, motivo por el cual se rechaza esta alegación”, dictaminaron los ministros.

Abogado

Lo novedoso de este caso, dijo Oscar Gibbons, es que los alegatos ante la Suprema fueron por videoconferencia, un plan piloto que se está implementando para que los abogados eviten tener que viajar a Santiago a realizar este trámite.

“Lo que demostramos ante la Suprema fue que se dejaron de hacer las obras que correspondían para disminuir los riesgos, establecidos en el informe encargado después del primer aluvión (1990) a unos expertos japoneses, que nunca se hicieron”, dijo el abogado.