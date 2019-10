Suspendieron las clases en Punta Arenas

A pesar del llamado formulado por el alcalde de Punta Arenas Claudio Radonich para que los padres y apoderados envíen a sus hijos a los establecimientos dependientes de la Corporación Municipal, esto no ocurrió el lunes. En todo caso, por instrucción del Ministerio de Educación hoy los colegios de la capital regional no tendrán clases.

De los 11.830 alumnos de las escuelas y liceos municipales, sólo cerca de 2 mil 500 se presentaron a clases en la jornada de ayer. Un ejemplo de lo anterior, fue lo ocurrido en la Escuela Juan Williams, donde de una matrícula de 580 alumnos sólo asistieron 33 escolares. Ochenta lo hicieron en la Escuela Patagonia y sólo 2 al Liceo Bicentenario Luis Alberto Barrera.

“Asistieron todos nuestros docentes y el establecimiento permanecerá abierto hasta que la Corporación Municipal indique otra cosa”, afirmó la directora de la Escuela Juan Williams, Hilda Iribarren. Tres de sus estudiantes de octavo básico se encontraban en una sala, viendo noticias. A pesar de que sus compañeros les dijeron que asistirían, sus padres no lo permitieron.

“Puede ser que por los ataques de violencia la gente tema, porque piense que puede ser agredida y eso me parece muy mal”, expresó Franco Vargas (13). Por su parte, Ignacio Sandoval (15) sostuvo que quizás las razones lo justifican, pero los métodos no son los adecuados. “Algunas personas están marchando pacíficamente, pero otras parecen que sólo quieren hacer desastres, lo que me parece muy mal”, señaló Matías Barría (14).

Establecimientos seguros

El jefe del área Educación de la Corporación Municipal, Cristián Reveco, manifestó que en un recorrido constataron que los establecimientos reúnen todas las condiciones de seguridad para seguir garantizando el acceso a la educación, así como su alimentación y transporte.

Sin embargo, en horas de la tarde recibieron el instructivo ministerial y debieron informar la suspensión de clases en toda la comuna. Al igual que en Puerto Williams. No así en Natales y Porvenir donde se desarrollarán con normalidad.

Particulares y subvencionados

Son varios los colegios particulares y particulares subvencionados los que optaron por suspender su jornada escolar, toda vez que el propio intendente José Fernández había anunciado el domingo que no se suspendían las clases en ningún colegio de la región. Fuentes extraoficiales informaron que la secretaría regional ministerial de Educación ofició a dichos recintos para que retomen sus actividades el día de hoy, ya que la única que está facultada para decretar el cierre es la autoridad educacional. Pero debido a la contraorden nacional, esto no será así.