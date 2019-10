Tabsa acusa que reglamento de operación en Primera Angostura atentaría contra libre competencia

– Desde la Dirección de Obras Portuarias señalaron que el procedimiento provisorio de uso de rampa sólo regula los tiempos de ocupación de la infraestructura y no se enfoca en delimitar la cantidad de buques en operación

“Es un oficio muy extraño, porque se estaría obligando a que operen solamente cuatro naves en ese sector y eso nos complica”, señaló molesto este jueves el gerente de Tabsa, Alejandro Kusanovic, ello al conocer las disposiciones finales señaladas por la Dirección de Obras Portuarias (Dop) en el denominado Manual de Uso de rampas, documento que establece los tiempos de operación por empresa en los embarcaderos de Punta Delgada y Bahía Azul.

A juicio del timonel naviero, el ordenamiento indicado para quienes presten servicios en el cruce de Primera Angostura bajo las nuevas condiciones atenta contra la libre competencia por cuanto una de las tres embarcaciones con que actualmente opera la empresa que comanda no podría brindar servicios con la regularidad que gozaba hasta antes de la llegada de Naviera Tierra del Fuego. “Aparentemente habrá que parar uno de los ferris. Es algo que no podemos creer porque en lugar de mejorar el servicio, podría empeorar. A raíz de esto, estamos analizando adoptar acciones legales, ya que una medida de este tipo es un desmedro para la actividad que desempeñamos. Es como decirle a una empresa que va a Natales que saque 15 de sus 10 buses, porque entrará a competir otra compañía que cuenta con una decena de máquinas. Ni en sueños imaginé que alguien podría salir con ese tema. No tenemos problema en competir pero es necesario que se nos garantice que todas las máquinas operen con igualdad de oportunidades. Perfectamente pueden operar cinco embarcaciones, ¿pero cuatro? Es insólito”.

En cuanto al detalle de la resolución, el director regional de Obras Portuarias, Jorge Valdebenito, explicitó que el procedimiento provisorio de uso de rampa en Primera Angostura -del que tuvo conocimiento la Capitanía de Puerto y las navieras- establece sólo una regulación en lo que se refiere a los tiempos de ocupación de la infraestructura y no apuntaría a delimitar la cantidad de buques en operación. “En ese contexto, lo que se ha normado es que cada embarcación dispone de 15 minutos para hacer sus faenas de carga y descarga, con una holgura de cinco minutos para maniobras de atraque y zarpe, lo que es un tiempo prudente y seguro para los usuarios. Claro está, dicho lapso será evaluado para definir si es el adecuado”, acotó.

Por cierto, el documento que aprueba el procedimiento provisorio de uso de las rampas de Punta Delgada y Bahía Azul -elaborado por la Dirección de Obras Portuarias-, señala entre considerado el Decreto Ley 211, al momento que las dos navieras se encuentren en operación simultánea, tendrán la misma disponibilidad de operación en las rampas. Ello deberá darse de forma equitativa, teniendo en cuenta que ‘en situación climatológica y de navegación normal, el circuito de flujo expedito se realiza con cuatro naves, simultáneamente’.

Los horarios

En cuanto a los bloques de operación, los cruces por parte de la nueva naviera se inician de forma regular desde las 7,30 horas y desde las 8,30 horas por parte de Tabsa; lo anterior hasta la una y dos de la madrugada del día siguiente, respectivamente.