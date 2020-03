Taller enseñó a adultos mayores a mejorar el uso del teléfono celular

La tecnología avanza a toda velocidad, con actualizaciones diarias, especialmente en lo que respecta a la comunicación vía celular. Los niños y jóvenes son quienes mejor se adaptan a estos cambios, pues han estado familiarizados toda su vida con estos aparatos. Pero la situación cambia cuando se trata de adultos mayores, los que muchas veces quedan frustrados al momento de pedir ayuda a sus hijos o nietos, para usar su teléfono celular. En algunos casos se produce un momento jocoso, pero en otros, incómodos y conflictivos.

Viendo esta realidad, en Santo Tomás organizaron un taller para adultos mayores enfocado en mejorar el uso del smartphone. El primer curso se realizó a principios de febrero y el segundo grupo tuvo clases entre el miércoles, jueves y viernes. El primer grupo estuvo formado por 12 personas y el segundo, por 14, todos mayores de 70 años.

La encargada del taller, Gabriela Navarro Alvarado, indicó que la iniciativa surgió de Santo Tomás, que facilitó el espacio para que la comunidad pueda conocer su infraestructura y la labor que desarrollan, a través de talleres.

“Todos los abuelitos que han venido me han explicado que en su casa, justamente, los nietos no les tienen mucha paciencia para enseñarles, los chicos resuelven por sí mismos y los abuelos quedan pensando: ‘¿Cómo lo hizo?’ y tampoco se los explican. Para ellos, esa fue la principal motivación: poder entender con mucha paciencia, los pasos que sus nietos hacen en el celular, y replicarlos ellos para no depender tanto de ellos”, reseñó Gabriela Navarro.

Si bien se les enseñó el uso básico de un smartphone, Navarro también dio la posibilidad de que los participantes le dijeran qué querían aprender. “Ellos se basan fundamentalmente en el WhatsApp, porque tienen nietos en el norte o familiares, entonces me he dedicado a enseñarles a mandar fotos, textos, audios”.

Humberto Pinto tiene 82 años y decidió participar en este taller porque “todo lo que viene es vía digital y no estaba acostumbrado a usar el celular más que para llamar o recibir. Lo que me interesa aprender es el pago en línea, para no ir al banco, hacer fila. Yo soy viudo y vivo con una hija y, como salió este curso, vine a experimentar”. Pinto reconoció sí que para aprender de mejor manera, se requiere más tiempo “para poder manejar bien el aparatito este, que lo tengo de cuando salieron”.

Es por eso que Gabriela Navarro estima que a futuro puede haber más cursos como de computación, en los que se les pueda enseñar a los adultos mayores, el uso de plataformas como Fonasa, Poder Judicial, notaría o Registro Civil, “pero también descargar documentos que les envían por WhatsApp. La idea es gestionar clases lunes a viernes el resto del año, porque esta semana es muy específica, entonces la idea es tener semestralmente un grupo de personas aprendiendo”.

Angela Perini es una de las que aprendió rápido a utilizar el Smartphone. “Lo vi por la tele y me vine a inscribir, muy bonito el curso, claro que se necesita mucho más tiempo para esto. Ya sabía un poco, pero me gusta siempre estar aprendiendo más. Es un curso para aprender a sacar fotos, hay tres maneras, nos enseñan muchas cosas que una no sabe. Ella explica muy lindo, es prácticamente un curso personalizado”, valoró.