Talleres remotos para jóvenes con discapacidad

Se trata de una iniciativa que busca que usuarios puedan ser más independientes y logren desarrollar habilidades para realizar más actividades.

Con el desarrollo de talleres de manera remota, la Unión Nacional de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad Mental (Unpade) se ha reinventado para continuar trabajando con jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, ahora vía remota.

Es en este contexto que se ha desarrollado el proyecto “Servicios de apoyo en domicilio de cuidados y asistencia para personas con discapacidad intelectual moderada”, que la institución ha venido ejecutando durante los dos últimos años.

La presidenta del directorio de Unpade, Martita García Correo, explicó que este es un proyecto de continuidad. “Este ha sido un trabajo maravilloso, que partió de manera presencial, pero que este año con la irrupción de la pandemia del Covid se ha continuado desarrollando vía remota con el apoyo de distintos especialistas y de las familias”.

Se trata de una iniciativa que busca que los jóvenes puedan ser más independientes, y logren desarrollar habilidades para hacer más cosas.

Esta iniciativa supone una inversión de $7.409.823 para recursos humanos y materiales para generar una estrategia de atención domiciliaria. Es financiada por Senadis, mediante el Programa Tránsito a la Vida Independiente que busca favorecer la inclusión social de personas con discapacidad, entre los 18 y 59 años de edad, bajo los enfoques de derechos humanos y calidad de vida.

Se trata de una iniciativa que tiene tres modalidades de Capacitación, Individual y Colectiva, que es justamente donde se enmarca el trabajo de Unpade.

El director del Senadis, Iván González Cresp, comentó: “Es enriquecedor ver resultados del financiamiento de iniciativas para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en Punta Arenas. Este ha sido un proyecto con grandes beneficios para la autonomía e independencia de los usuarios que son beneficiarios y sus familias, lo cual nos motiva a seguir con la misión del servicio de generar igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad”.

Cabe recordar que la fundación trabaja con personas que tienen entre 16 y 54 años, en dos modalidades: la primera de jóvenes de 16 a 26 años que se trabaja como Taller Laboral y recibe subvención del Estado. Este trabajo está orientado a personas con discapacidad intelectual, síndrome de Down y trastornos espectro autista y el proceso educativo permite un mejor aprendizaje de competencias laborales. En nivel de adultos, que tienen más de 27 años, se trabaja con ex alumnos que por sus características no pudieron insertarse en el mundo laboral.