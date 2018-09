Tataranieto de tripulante de la Goleta Ancud regresó después de 45 años para celebrar Toma de Posesión

En la ceremonia se entregaron reconocimientos a Samuel Ojeda y Mario Isidro Moreno, y en su alocución, la presidenta del Centro Hijos de Chiloé, Ariela Mansilla, destacó el rol que cumplieron las dos mujeres tripulantes de la embarcación que hace 175 llegó a Punta Arenas.

Con una velada de gala en el Teatro Municipal, Magallanes y Chiloé volvieron a darse un abrazo para recordar la gesta de la Goleta Ancud, que hace 175 años llegó a esta zona un 21 de septiembre para tomar posesión del estrecho de Magallanes, en nombre de Chile. El acto contó con las presentaciones musicales de los conjuntos folclóricos Llaukén, Kütralihue de Porvenir, y de Chaliué, de la isla de Lemuy, que cerró la gala.

Entremedio, la ceremonia contó con las palabras del alcalde Claudio Radonich y se entregaron reconocimientos a Samuel Ojeda Ojeda y Mario Isidro Moreno, por sus aportes a la difusión de las tradiciones culturales chilotas. También hizo uso de la palabra la presidenta del Centro Hijos de Chiloé, Ariela Mancilla, quien destacó el rol que cumplieron dos mujeres en esta gesta: Venancia Elgele y Jarros e Ignacia

Leyva y Bidal. “No hay fotos de ellas; no hay una biografía de estas modestas mujeres que, junto a sus respectivos esposos, cumplieron la proeza de realizar para Chile la Toma de Posesión del estrecho de Magallanes y sus tierras aledañas. En la población Pedro Aguirre Cerda, de la capital regional, figuran humildemente sus nombres en sendas calles”, destacó Mancilla de estas mujeres, que la historia cambió sus nombres por los de Venancia Elgueta e Ignacia Leiva.

El tataranieto

Atentamente observaba en primera fila, Samuel Miller Novoa, que para gran parte del público pasó inadvertido. Sin embargo, en cada canción o discurso, recordó lo que la tradición oral le fue transmitiendo su familia sobre Carlos Miller Norton, su tatarabuelo, uno de los tripulantes de la Goleta Ancud y que en la recordada gesta cumplió labores de práctico de navegación.

Con 70 años a cuestas, Samuel Miller destacó las celebraciones que se realizan en Magallanes por este hito, el que reconoce, no tiene trascendencia similar en el archipiélago.

“Yo lo hallé extraordinario porque además, me sorprendió gratamente, no imaginé que le daban tanto realce a esta fecha, y eso no sucede en Chiloé, allá nadie habla de la gesta que hizo la Goleta Ancud”, comentó Miller, que la última vez que estuvo en Punta Arenas fue… hace 45 años, por lo que “quedé admirado de cómo creció la ciudad, antes creo que la única calle que había para allá era Manantiales, donde tengo una tía”, indicó risueño.

Con esa misma sencillez hizo un resumen de la vida de su tatarabuelo: “El fue un marino de origen irlandés, que se radicó en Curaco de Vélez, donde los barcos llegaban a abastecerse de alimentos y pertrechos. Iba en un barco ballenero y se quedaron 5-6 marinos en Curaco de Vélez, de los que yo recuerdo, uno de apellido Callahan, y Witto como se escribe ahora. Cuando se estaba formando el viaje de la Goleta Ancud, Carlos Miller se fue a ofrecer como práctico en canales, porque ya conocía todos los mares de esta zona, ya que una vez que se quedó en Curaco, se dedicó al comercio de pieles finas, cazando lobos de dos pelos, chungungo y otros animales. Se casó con Juana Rosa Bórquez y González, con quien tuvo cuatro hijos, uno de ellos, Francisco, que era mi bisabuelo”, recreó Samuel Miller, cuyo padre fue Amado Miller Barría, mientras su abuelo se llamó Samuel Miller Muñoz.

Samuel Miller Novoa destacó además, la pericia de su tatarabuelo, pues “él tenía un lanchón con el que recorrió todos estos canales; incluso en la bitácora de viaje de la Goleta Ancud el capitán decía que pasaron por canales desconocidos, porque no había cartas de navegación en esa época. Por eso se llegó 48 horas antes que el buque francés, el Phaeton, si no, habríamos sido franceses en esta zona”.

Finalmente, Samuel Miller tomó con humor el hecho que hoy no será feriado ni en Magallanes ni en Chiloé, como sí sucedió el año pasado. “No importa, qué le vamos a hacer. Lo que pasa es que estamos muy metidos en el tema de que la gente trabaje, entonces ojalá hubiera mucho menos feriados… para los empresarios”, bromeó Miller, que hoy, a las 11 horas, estará presente también en la celebración en la costanera, que recordará la llegada de la Goleta Ancud, la misma en que iba su tatarabuelo.