Tattoo Militar: de la marcialidad a la comedia a través de la música

Sexta versión se realizó en el gimnasio Fiscal Los directores de las bandas Insignia de la Tercera Zona Naval; del Regimiento Infantería Mecanizada 35 Brigadier General Juan Manuel de Rosas (Argentina) y del Comando de la Quinta División del Ejército, entregaron detalles de la preparación que tuvieron para este evento

El Maestro Yoda aparece en escena y trata de boicotear la presentación; en otro momento surge La Máscara bailando el “Cuban Pete”; Elvis intenta “robarse” el protagonismo y es sacado por la policía. Suenan canciones de Luis Miguel, Queen, KC and the Sunshine Banda, Tom Jones y hasta de la película “2001, odisea en el espacio”. Una mezcla extraña de estilos musicales y artistas.

Nadie podría pensar que los protagonistas de estos espectáculos son bandas militares, conocidas por su seriedad, formalidad y marcialidad que exhiben en cada desfile. Pero quienes ocupan los uniformes también tienen su gusto musical, y el Tattoo Militar es la ocasión ideal para “despeinarse” un poco ante la comunidad, aunque sin perder su gallardía y respeto por la institución a la que representan.

La sexta edición de este espectáculo se desarrolló el martes, en el gimnasio Fiscal. En ediciones anteriores, se presentaron frente a la municipalidad e incluso en la cancha de la Asociación 18 de Septiembre. Ahora no pasaron tanto frío, y brindaron unas impecables presentaciones, que recibieron el cariñoso aplauso del público.

La denominación Tattoo es de origen celta y no tiene nada que ver con tatuajes. Era utilizada para la reunión de músicos guerreros, y de ahí derivó a una señal que indicaba a los soldados que debían volver a sus campamentos al comenzar la noche. Con el tiempo, la palabra cambió su connotación y terminó convirtiéndose en una ceremonia, encuentro o festival de música militar.

En esta oportunidad, participaron la Banda Insignia de la Tercera Zona Naval; la Banda del Instituto Don Bosco; la Banda del Regimiento Infantería Mecanizada 35 Brigadier General Juan Manuel de Rosas, proveniente de Río Gallegos, Argentina; y la Banda del Comando de la Quinta División del Ejército.

Los directores de cada una de estas bandas entregaron detalles de su preparación, resaltando, especialmente los de la Armada y del Ejército, que su labor como banda no se circunscribe exclusivamente a desfiles o el Tattoo, sino que también a actividades dentro de la comunidad, que a veces pasan inadvertidas.

Los primeros en salir a escena fueron los integrantes de la banda de la Tercera Zona Naval, encabezados por su director, Angel Ogaz, de impecable traje blanco. “Los temas los propongo yo, pero siempre llevándolo al contexto de lo que queremos hacer. Presentamos temas de películas de moda como ‘Avengers’ y ‘Capitán América’ y partiendo con una marcha alemana muy bonita. La experiencia que nos da participar en otros Tattoo y lo que hemos podido recopilar en nuestros viajes en el extranjero, al final concluyó en lo que presentamos”, inició Ogaz, que lleva 30 años en la institución y que en marzo de este año fue destinado a Punta Arenas, “donde estuve cuando recién me iniciaba en la Marina, grado de cabo segundo, llegué recién casado y no estaba esta tradición, que por lo demás, es muy buena iniciativa, porque permite que la gente conozca las otras facetas que tiene el músico militar”.

Ogaz destaca que junto con el uniforme, “nosotros somos artistas, con la doctrina que corresponde, y eso se practica también, es parte del ensayo y de la concentración. Lo de las coreografías es un poco difícil”, reconoce.

El director de la banda de la Tercera Zona Naval explicó que la performance que presentaron “es un Tattoo de corte inglés, con evoluciones y giros militares, concluyendo con un tema más popular, ‘Getaway/September’ del grupo Earth, Wind & Fire, y que estuvo muy bonito”. Ogaz también resalta que durante el año van revisando trabajos de otras bandas, sacando ideas, “y adaptándolos al número de ejecutantes que tengo, mi banda es bastante pequeña comparada con las otras, somos 17 ejecutantes y un director, por lo que para hacer una figura llamativa, es difícil con pocos músicos”.

Ese repertorio también lo van puliendo en actividades con la comunidad, “un trabajo bastante silencioso. Tenemos muchos requerimientos durante la semana y el año. Participamos con colegios, juntas de vecinos, bomberos, y quien desee tener el apoyo de una banda de músicos en su ceremonia interna, ya sea aniversarios, celebraciones o a los estudiantes”.

Variedad y sentido del humor

La Banda del Comando de la Quinta División del Ejército fue la que ofreció el espectáculo más extenso, con varios momentos serios y otros hilarantes. En esa misma sintonía, su director Miguel Olivares Marín dista mucho de representar a un militar de ceño fruncido o malhumorado. Por el contrario, siempre tiene una frase ocurrente o una talla para “romper el hielo”.

“Este es mi tercer año en la banda, soy de Santiago, pertenecí a la Escuela de Infantería, me trasladaron hacia acá y en el año 2009 llegué, pero llevo en total, 32 años en diferentes bandas”, resumió sobre su trayectoria.

Admite que es un desafío ir renovando el repertorio para los Tattoo. “Un día nos ponemos a ver videos y copiamos ciertos esquemas y después lo ensamblamos con la música. En el famoso Youtube vimos algo de la película ‘La Máscara’, lo de Queen lo encontramos en una compañía de soldados ingleses y así con el resto. Lo complicado fue lo de Queen (‘We will rock you’), por los movimientos. El proceso dura dos a tres meses, después ensamblamos la música, vemos los tiempos y los compases, a cinco golpes o lo que dé la figura”, detalló.

Esta banda está conformada por 32 músicos, pero en esta ocasión tocaron 29 y cuenta con trompetas, trombones, barítonos, tubas, percusión, platillo, caja, tambor, clarinetes, flautas, flautín, detalló Olivares. El director igual reconoce que a la banda le falta recambio. “Hace más 15 años que no llega un cabo nuevo. Nuestra banda es muy antigua, hay desde cabo primero hasta suboficial, entonces el que menos tiene es 15 años de servicio, entonces nos falta renovar”.

Olivares también cuenta que han sido requeridos por la comunidad para diferentes actividades, “vamos a colegios, jardines infantiles, hogares de menores y ancianos, y tocamos música acorde”. Por eso “tenemos un repertorio tipo, que va desde música del ayer, actual a infantil, así que donde vayamos tenemos para darle en el gusto a todos. Lo más difícil es el repertorio antiguo, porque ya no están las partituras, entonces hay que hacerles un arreglo especial, para vals, boleros del año 40 o si no, recurrir a Youtube. Es de mucha ayuda, porque antes era puro papel”.

Camaradería musical

La banda argentina es la que menos acostumbrada está a este tipo de encuentros, al menos tan lúdicos como el Tattoo que se presenta aquí. En esta oportunidad vino una fusión de tres conjuntos, la del Regimiento de Infantería Mecanizada 24, la Mecanizada 35 y de la Brigada Mecanizada 11.

El teniente maestro de banda, Leonardo del Popolo estuvo a cargo de la dirección general, aunque en el trabajo también estuvieron el teniente Daniel Estoquín y el soldado voluntario tambor mayor, Alejandro Candia.

“Me hice cargo en 2018 de esta banda. Ya es tradición que cada 18 de septiembre, la banda del Ejército argentino perteneciente al 24 y a la brigada Mecanizada 11 participen en las glorias chilenas en Punta Arenas, en conjunto con la banda de Rospentek de Piedrabuena, que se van alternando cada año”, explicó Del Popolo respecto de su dinámica. “Los ensayos los hace cada banda en su unidad y nos vamos enviando videos, para unificar criterios y con un margen previo a viajar, nos juntamos en la unidad y hacemos un ensayo conjunto”.

Respecto del repertorio que trabajan, “lo popular y cantado lo dejamos para el cierre, pero nos basamos más en orden cerrado específico del Ejército, a diferencia de otros. Generalmente, no desarrollamos un segmento muy humorístico. Siempre hacemos, como gesto fraterno, hacemos una marcha chilena y ellos hacen lo mismo con nosotros, ejecutando ‘San Lorenzo’, ‘Avenida Las Camelias’, que son tradicionales nuestras. Nosotros preparamos ‘Los Viejos Estandartes’”, agregó Del Popolo.

El director de la banda valoró este encuentro, “en que dos países tan vecinos se puedan confraternizar a través de la música y que sea un lenguaje universal, más allá de las diferencias de banderas o de ejércitos, en este caso, la música es una sola”.

En tanto, el teniente Estoquín, del Regimiento de Infantería Mecanizado 35 de Rospentek indica que el video es una gran ayuda para los ensayos, por la distancia entre Río Gallegos y Piedrabuena. A la hora del ensayo en conjunto ya están afiatados, pero siempre hay un número más complejo que los demás. “Considero que lo más importante, fue el solo de tambores que presentamos, requiere de mucha coordinación entre los soldados, es una coreografía”.

El teniente Estoquín vivió su tercer Tattoo Militar en Punta Arenas, y comentó que las Fiestas Patrias chilenas, “en lo particular me encantan, es una experiencia única, no todos tenemos la oportunidad de venir. En Argentina los eventos son más formales, no hay encuentros de bandas, se juntan para formaciones para nuestra fecha patria, el 25 de mayo, pero no llega a ser un festival de bandas. Este me parece maravilloso, es entretenido, verlo de afuera es hermoso, pero vivirlo desde dentro es más lindo todavía”.

Fotos Gerardo López