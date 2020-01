Teabrazo Magallanes: “No todas las familias pueden pagar las terapias que requieren sus hijos con espectro autista”

En la región, alrededor de 2.800 personas tienen alguna condición del espectro autista. Se trata, principalmente, de niños que tienen la necesidad de contar con apoyos de distintos especialistas y profesionales de la salud, además de la farmacoterapia. De esta manera, el tratamiento puede superar los 200.000 pesos. Se trata de una situación, aun más compleja, para las familias que cotizan en Isapres o están en Fonasa (C o D), porque son ellos quienes deben costear el tratamiento.

El espectro autista es una alteración del neurodesarrollo que presenta modificaciones en la interacción social y comunicación con las personas, junto a un gran interés en algunas actividades o pasatiempos específicos y conductas estereotipadas.

La presidenta de Teabrazo Magallanes, Rosa Miranda Tobar, explica que no todos los niños necesitan el mismo tratamiento y siempre depende de la condición de los niños, de qué tan severo sea el trastorno, ya que cuando son más funcionales no necesitan tantos apoyos, como en aquellos casos más severos. Además, también se relaciona con el hecho de que puedan coexistir otras patologías.

“En el caso de mi hija (Lisette, 5 años), ella es funcional, así que necesita idealmente dos sesiones a la semana con terapeutas ocupacionales y dos con fonoaudiología porque ella dice menos palabras de las que debiera y se puede nivelar, pero para eso necesita apoyo. Acá tenemos terapeutas ocupacionales que son maravillosos, pero el costo es súper alto. Imagina que una sesión particular vale entre 25.000 y 35.000 pesos, entonces en la semana son, al menos, 50.000 pesos y hay familias que tienen más de un hijo con esta condición. Hemos tenido familias que bajan el tratamiento por el alto costo que tiene”, comentó la dirigenta.

“La gente que trabaja y que tiene Fonasa C o D es la que más paga, al igual que los uniformados porque deben pagar la atención de manera particular. Esta es una situación compleja para las familias, porque tienen sueldos pero no siempre les alcanza para costear el tratamiento. Tenemos familias que viven con el sueldo mínimo y no les alcanza y hay niños que no tienen apoyos”, comentó la dirigenta.

Frente a esta situación, dijo que en la agrupación cuentan con el apoyo de profesionales, que están dispuestos a trabajar con los niños, pero, al no contar con un espacio físico, esto no se ha podido concretar. “Necesitamos un espacio para trabajar con los niños de la agrupación. Además estamos pidiendo que se considere que se entreguen terapias toda la vida, porque nuestros niños viven con esta condición toda la vida”, comentó la dirigenta.

En este contexto, desde la agrupación han insistido en la necesidad de contar con una Ley de Autismo, que entregue las garantías necesarias en materia de acceso a la educación y al tratamiento. De manera, que recibir educación especial no sea entendido como que están haciendo un favor, sino un derecho constitucional y que la salud esté al alcance de todos y no solo de quienes pueden pagarlo.