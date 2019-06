“Teillier, Gutiérrez y yo demostramos que se podía vivir con la mitad de la dieta, al entregarle la otra mitad al partido”

Claudia Caballero

Fue una conmovedora mañana de viernes. El equipo de prensa viene del primer recorrido que realizará por 120 días un dispositivo de apoyo social para atender en invierno a las personas que viven en extrema pobreza. Para que no mueran de frío. Y ya nos esperaba en las oficinas de El Magallanes el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona Soto.

– Son 107 años de historia que no han sido fáciles



– “Así es. Pero han transcurrido con una convicción muy de fondo que está en el origen del partido: la necesidad de bregar por una sociedad más justa, más inclusiva y más igualitaria. Donde la riqueza se distribuya entre todos. Como lo dijo Recabarren el año 12: “Una sociedad inteligente de hombres honrados”. Aparece tan fuerte hablar de una sociedad de hombres honrados en una que está descompuesta, corrupta, en que todo se asocia al dinero fácil, que compromete la falta de probidad, que tiene cuestionada a las instituciones del país. Desde las valóricas, las armadas y los poderes del Estado. Llegando a situaciones límites como la discreción impresentable como la demostrada por el alcalde de Pucón respecto al ciudadano que hoy es Presidente de la República y las contribuciones que paga. Entonces cuando hay tanta desigualdad, uno tiene que preguntarse todos los días qué razón tiene la lucha que da y eso alimenta la convicción”.

– Reflexiona Lautaro Carmona en este punto, que cada uno de los militantes del partido ha vivido una parte de estos 107 años de distinta manera.

– “Yo estuve la opción histórica de ser militante previo al triunfo de Allende. De vivir como dirigente estudiantil cada uno de los tres años del gobierno popular. De vivir los casi 17 años de dictadura siempre dispuesto a jugar mi papel como muchas y muchos otros. Después la ingratitud de la transición eterna hasta llegar a los días de hoy. Frente a esto, hay una prueba de altruismo que da cuenta de la contextura valórica intelectual de un comunista: el estar dispuesto a dar la vida por un ideal. Luis Corvalán, quien estuvo recluido en Dawson, quien era secretario general del partido, envió un mensaje: “amo la vida pero no le temo a la muerte si es el costo de defender mis ideales”. Todos quisiéramos contribuir vitalmente y coexistiendo, pero a ratos esto tiene costos”.

– ¿Y cuáles serían en estos días esos costos?

– “Yo veo cómo se van trasladando y heredando estos valores de afrontar la adversidad pensando en que es más grande el ideal. Cuando los muchachos estudiantes los desalojaban de la Plaza de Armas en Santiago sin pensar si quiera por qué esos muchachos no están en una fiesta, no están en la tranquilidad de su casa, se disponen a pasar frío en una carpa, dormir en el suelo y todo por levantar el derecho a la educación o por defender la cátedra de Historia. Y el Estado responde con represión. Entonces son muchos años y el alimento del alma no es otro que imaginar una sociedad que ponga en el centro a los seres humanos. Que cultive un verdadero humanismo representado en una mejor calidad de vida”.

– ¿Cómo hace el Partido Comunista en medio de este sistema instaurado, para despertar estos ideales en la gente sin que sea por medio de una lucha de clases violenta?

– “Es un desafío histórico y permanente en los 107 años. Uno podría pensar que antes había más adversidades, por eso cuando Recabarren funda el partido, también promueve la formación de los sindicatos, pero también funda el periódico, para informar. Funda filarmónicas, centros de poesía, para cultivar el alma y elevar el nivel intelectual. Ahí hay una máxima: “mientras más cultos son los pueblos, más cerca están de ser libres. Mientras más ignorantes, más fácil de ser dominados”. Un siglo después tenemos el desafío de cómo llegar con las ideas y eso no es violento. Para por la vía del argumento seducir. Nosotros usamos la máxima que en nuestro mundo para vencer hay que convencer: la batalla de ideas es clave. La expresión de violencia en la sociedad contemporánea, no tiene origen en los trabajadores, tiene origen en la injusticia, en la falta de buenos salarios, en la precarización. Frente a eso, la gente tiene que reaccionar, por ellos y por sus familias. Todos quisiéramos un proceso de transformaciones por la vía de las mejores ideas. No son los trabajadores los que tienen el instrumental en su mano para detener el curso de una injusticia. Ellos son las víctimas. Ellos son objetos de operaciones y su dignidad los obliga a una conducta altruista. Pero no es por opción”.

Dieta parlamentaria

– ¿Cree que este debate de ideas puede dar frutos en un lugar como es nuestro Congreso Nacional?

– “Yo creo que hay espacio siempre y cuando nos demos a la tarea común de democratizar el funcionamiento del Parlamento. Mientras el Parlamento esté encapsulado a una decisión exclusiva de los que están dentro del hemiciclo para decidir lo que le pase después a todo Chile a través de las leyes y por esa conducta que tengan no va a haber ninguna consecuencia, evidentemente que se van a alejar cada vez más de la ciudadanía. Cuando la ciudadanía ha elegido militantes DC o PR presentados como candidatos de la Nueva Mayoría alternativos a la derecha y cuando logran conquistar el escaño dan la espalda a ese compromiso se pierde credibilidad. Creo que se necesita una reforma que permita que exista iniciativa de ley en la ciudadanía. Esto no puede ser tarea sólo del Ejecutivo o del Legislativo. Además quienes no cumplen sus compromisos debieran ser revocados del cargo, mediante un procedimiento. Eso pondrá un control porque los parlamentarios necesitan ser fiscalizados por la ciudadanía y con consecuencias. Lo mismo para todos los planos del poder electo. Otra manera de mejorar el trabajo en el Parlamento es rebajar la dieta a la mitad de lo que son hoy día. Teillier, Gutiérrez y yo demostramos que se podía vivir con la mitad de la dieta, al entregarle la otra mitad al partido”.

Ante el anuncio presidencial de rebajar la cantidad de parlamentarios, ¿cree necesaria esta medida. Analizaría también el sistema de elecciones?

– “En Chile todavía nos rige por Constitución un modelo neoliberal que se instala bajo una dictadura a sangre y fuego. Es un modelo económico de altísima concentración de la riqueza, de privilegios hacia el gran capital y exclusión de derechos de la gran mayoría. Pero también es un modelo social que margina a un sector y también un modelo político que elitiza las decisiones. Por eso bregamos por terminar con el modelo binominal: porque el Parlamento debe ser el espacio donde se represente todas las corrientes de opinión que tiene la sociedad chilena. Hay países que el umbral de esa representación es el 2,5%. En Chile era blanco o negro. Pero esto que ha hecho el Presidente es muy irresponsable y muy demagógico. Disminuir significa incluso eliminar toda una corriente de opinión y esto lo digo a riesgo que la ultra derecha tenga representación directa. Pero yo debo velar primero por la pluralidad de este espacio que está hecho. Si es por abaratar costos, mejor enviar un proyecto para tener un Congreso unicameral y disminuimos la cantidad de parlamentarios por esa vía”.

El partido en el

contexto internacional

– Cuál es el perfil del Partido Comunista en el contexto internacional, ¿hay un comunismo a la chilena?

– “Yo he estado en China en dos ocasiones, conmemorando los 200 años del nacimiento de Carlos Marx y un seminario acerca de los desafíos actuales del comunismo. Un rescate que hace China y que habla de una conclusión muy correcta del marxismo es que, teniendo leyes generales como una ciencia económica, filosófica y política, tiene obligatoriamente como ciencia social aplicaciones particulares. La particularidad de un proceso de transformación es clave si uno quiere de verdad producir los cambios acordes al pueblo al cual se debe. En ese plano el Partido Comunista de Chile tiene un aporte que hacer, que es el haber sido partidario de la idea de Salvador Allende de construir el proceso al socialismo con particularidades del contexto chileno (el socialismo con empanada y vino tinto). Por ejemplo, acá nunca se planteó el unipartidismo. Hemos planteado áreas de la economía, no toda la economía en manos del estado. Hemos planteado los mecanismos de consultas democráticas, vía sufragio universal para dirimir. Todas las batallas por ampliar la democracia representativa contaron con la participación del PC. Entonces existen las peculiaridades de cada realidad donde se quiere conocer el mundo para transformarlo para beneficio de las mayorías. Esa es nuestra propuesta de país, como un ejercicio intelectual de un colectivo”.

– ¿Cree que hay esperanza para una mirada socialista en este país, dadas las condiciones actuales?

– “Yo tengo no sólo convicciones sino un optimismo histórico. Desde el 12 de septiembre de 1973. Aun viendo a los compañeros caer, pensábamos que estaríamos más cerca. Después de 17 años pensamos que llegamos ahí y habíamos conquistado lo que por tantos años trabajamos. Pero no ha sido así. Pero esta no es hora de dejar de lado nuestros ideales. Por el contrario, seguiremos luchando por nuestro proyecto de país”.

Al ser consultado si está entre sus planes volver al Parlamento, Lautaro Carmona dijo que está a disposición para hacer lo que se necesite. Si el colectivo cree que debe asumir una representación ahí estará, donde lo quiera el partido. El secretario general del PC estuvo en Punta Arenas para celebrar los 107 años del partido, el viernes pasado.