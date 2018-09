Temporada de mínimo impacto

Me fui a pasar unas Fiestas Patrias en los entornos que más me agradan y me otorgan un beneficio de mantenerme sano y no expuesto a la diversidad cultural de Fiestas Patrias que se traducen con excesos en el consumo y en el consumismo que más que beneficio hacen un daño. Me fui por la búsqueda de lo natural y salvaje y así a pesar de condiciones ambientales con precipitaciones de nieve, bajas temperaturas, cielos totalmente nublados y de mucha densidad, me pesó sobre todo encontrarme con las malas condiciones en que se encuentran los caminos en dirección al polo regional del turismo, lo que me complica un poco es entender del porqué esperar que se dañen los vehículos para reparar los caminos en una vía que transitará un porcentaje importante de visitas y turistas que vienen de diferentes lugares del planeta a la “Octava Maravilla” y también se me hace difícil comprender que las tecnologías que avanzan tan rápido en el rubro mencionado o capacidades de carácter técnicos, no se hagan ver o notar en ambientes rigurosos y realizar las reparaciones en baja temporada. Está claro que la maquinaria, tolvas y rodillos están dispuestos al proceso de reparaciones, pero cuidado que aún siendo baja temporada me parece que los camiones de cerca o más de 20 toneladas de carga, no pueden andar a altas velocidades por estos caminos y en este caso pensando más que nada en la integridad del patrimonio, tanto de la fauna existente como de los propios habitantes que la visitan, haciendo muchas veces el esfuerzo de utilizar sus vehículos particulares y que se atemoricen al ver a lo lejos un vendaval de tierra y polvo que lo ocasiona uno de estos monstruos del transporte de carga de material árido.

No confundamos y traspasemos los límites de hacer la “pega” rápido para que no interrumpa la alta temporada, es preferible y recomendable tomarse los tiempos necesarios de que todo será para entregar un mejor servicio y que se haga entendible el “estar trabajando para Ud.”, pero sin invadir las pacíficas aproximaciones de familias, amigos y turistas que vienen exclusivamente a deleitarse de los parajes que les otorga la región y sobre todo ahora que ya comienza la primavera, y estos escenarios andinos se comienzan a preparar para la abundante procreación de todas las especies y que muchas vienen de lugares muy apartados de la región e incluso del continente.

Aquí también se me ocurre tocar un tema que es altamente sensible como lo es el manejo de residuos y desechos, claro que nos gustaría que la conciencia del manejo de desechos esté sólo para aquellos que se dedican al estudio, la investigación y las estadísticas que reporten los daños provocados por el mal uso de residuos en cuanto a su manejo, pero en lo medular es una labor nuestra, de todos los que estamos insertos de alguna manera visitando, paseando, turisteando, trabajando, el tener que dirigir nuestra atención a todo aquello artificial que se encuentre en lugares silvestres y contundentemente naturales. Los problemas a veces pasan por cómo nos organizamos?… ¿cómo nos movilizamos? …cómo ayudamos que la participación ciudadana de diferentes ámbitos y procesos de acciones pueda ir más allá que simplemente escuchar discursos y votar por ellos o de qué manera hacemos un mundo donde la equidad sea un principio más fundamental, eso es una de los grandes desafíos y una tarea intensa por el cuidado del medio ambiente.

Yo haré mi parte en cuanto tenga tribuna a través de esta columna y mis clases de turismo sustentable tanto en Punta Arenas como en Puerto Natales, y plasmar fundamentalmente en quienes sean mis dirigidos la inyección y la preocupación por desarrollar una filosofía de mínimo impacto en los quehaceres más básicos, desde el estudio hasta la aplicación de diversas técnicas en el terreno mismo. Esperamos en que harás tú de tu parte.