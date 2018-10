Temporalmente ex carabinero condenado por crimen de joven natalino cumplirá prisión en recinto policial de Río de los Ciervos

Durante la mañana del viernes, los jueces orales Luis Alvarez, Julio Alvarez y Jovita Soto, decretaron un plazo perentorio de un día a Carabineros para que determine en qué unidad policial de la ciudad deberá cumplir la medida cautelar de prisión preventiva a la cual se encuentra sujeto el ex carabinero Miguel Antonio Delgado Velásquez, hasta que la sentencia, que lo condenó a doce años de cárcel por el homicidio del joven natalino Gonzalo Muñoz del Campo, no esté firme y ejecutoriada, pues a la fecha existe un recurso pendiente.

Transcurridas las 24 horas, el abogado particular del ex funcionario de Orden, Juan Carlos Rebolledo, indicó a El Magallanes que pasado el mediodía de este sábado llegó a su correo una resolución judicial en la cual el alto mando de la institución policial solicitaba a los jueces orales una ampliación del plazo ordenado por el Tribunal hasta el próximo lunes 29 de octubre, con la finalidad de poder habilitar y acondicionar las dependencias de la Subcomisaría de Fuerzas Especiales, ubicada en el sector de Río de los Ciervos, petición a la cual accedieron los magistrados.

Cabe señalar que el defensor de Delgado formuló el requerimiento de traslado de su representado desde el sector de la enfermería de la cárcel local, donde a la fecha se mantiene custodiado por funcionarios de Gendarmería, hasta alguna unidad de Carabineros, arguyendo que existe una regla en el Código de Justicia Militar que faculta a que los funcionarios de las Fuerzas Armadas cumplan la respectiva medida provisoria en los recintos a que correspondan a su institución, a lo cual no se opuso el fiscal regional Eugenio Campos.

“No es lo más conveniente ni lo más razonable pero entendemos que si se han opuesto tanto a recibirlo, que en su minuto dijeron que no había cómo ni dónde, esperar ocho días más no es el mayor de los inconvenientes. El principal problema es que habiéndose opuesto ahora pueden resolverlo, teniendo en cuenta que Delgado estuvo más de un año en un lugar en el que no le correspondía”, criticó el abogado Rebolledo.

Alejandro Muñoz, padre del joven bajista brutalmente agredido que falleció luego de 313 días internado en el Hospital Clínico de Magallanes, se declaró en alerta ante esta situación, enfatizando que Carabineros no dispone en esta región de algún recinto carcelario propio que cumpla con las condiciones necesarias.

“Se supone que Carabineros no tiene un recinto carcelario en Punta Arenas, de hecho, ni siquiera el Ejército lo tiene, y la verdad es que acá se le puso un problema a la institución porque nosotros vamos a ser los primeros en fiscalizar de que este homicida esté encarcelado. Las cárceles siempre van a ser cárceles, sea en el lugar que sea, pero se deben cumplir ciertos requisitos porque no me imagino que Carabineros se va a arriesgar a tener a un huésped en su Comisaría porque iría en contra de lo que todos pensamos. Los delincuentes tienen que estár en la cárcel”, advirtió.

Finalmente, Jorge Delgado, padre del ex policía condenado expresó que “estamos más conformes porque había sido muy drástica la pena que le habían dado. A él lo atacaron y no se podía dejar matar tampoco”.