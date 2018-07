– Así remarcó Iván Nikovic luego que miembros de la agrupación “Ciudad amigable” restaran valor a su idea de plan maestro para los terrenos del ex Club Hípico.

“Lo importante es cómo logramos desarrollar un área que hoy no aporta al desarrollo de la comuna y región”. Así enfatiza el presidente del directorio del Club Hípico de Punta Arenas, Iván Nikovic, horas después de que sesionara la Comisión de Infraestructura y Desarrollo del Concejo Municipal.

En la instancia se retomó la discusión sobre el uso de suelo que ciertos actores de la región quieren darle a las 22 hectáreas del ex Club Hípico. También se criticó las ideas hasta ahora desarrolladas.

“Queremos un parque sin cara de barrio, como lo propuesto por el grupo Otway. Por muy cara de parque que pueda llegar a tener un barrio, sigue y seguirá siendo un barrio. No es nada más que eso”, sostuvo Bedrich Magas, vicepresidente de la agrupación “Ciudad amigable”.

Sin embargo, a Iván Nikovic no le interesa polemizar en lo que dijo o no Magas. Según cree, “si entramos en el escenario de las descalificaciones, no vamos a lograr absolutamente nada”.

Y sostiene: “Respeto su opinión (la de Magas), pero él está en la otra vereda y evidentemente va a criticar todo lo que los privados queramos hacer ahí. Estamos hablando de un terreno privado, por lo que tenemos la potestad para desarrollar el proyecto que estimemos conveniente. En la región no hay un proyecto que compatibilice distintos pareceres”.

La idea de barrio patagónico que viene desarrollando Iván Nikovic considerará un área de equipamiento social-cívico (6%), comercial y servicios (15%), vialidad conectora (19%), parques urbanos (25%) y barrios residenciales (35%). En lo que respecta a parques, la iniciativa considera la obra de una laguna.