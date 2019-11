Ex seremi de Justicia: “Tenemos que darnos la posibilidad de pensar un Chile distinto”

– Para el abogado y docente, hoy el mayor desafío es no perderse en discutir detalles irrelevantes, sino lograr que la asamblea constituyente alcance la mayor representatividad de la sociedad chilena.

El diagnóstico y las causas del estallido social en Chile son archiconocidos. Lo que hoy está exigiendo la ciudadanía es un rápido avance en materia de “reformas”, que comiencen a cambiar la realidad de los bajos sueldos, pensiones paupérrimas y las deficiencias en el acceso a salud y educación de calidad, como mínimo.

Ante ello, se ha planteado la gran interrogante de si es o no necesario cambiar la Carta Fundamental del país para realizar los cambios de fondo que requiere el modelo chileno, tema que hasta el momento no se ve tan fácil.

“Efectivamente hay temas más urgentes, pero tenemos que tomar el tema de la Constitución como derrotero a largo plazo. Y creo que tenemos que darnos la posibilidad de pensar un Chile distinto”, comenta el abogado y ex seremi de Justicia, Rodrigo Henríquez Narváez.

Para él, es importante recalcar que no es un tema de izquierda contra derecha. Es un asunto de evolución de la sociedad. “Hoy se ha llegado a la conclusión de que el sistema no puede ser tan desigual. No es posible que el 10 por ciento de la población maneje el 80 por ciento de la riqueza. No es que se les vaya a quitar ese 80 por ciento, el marxismo ya murió. No vamos a ser todos iguales, pero debe haber una distribución más justa”, señaló.

Añadió que no es posible que una persona en Chile deba pagar 20 años sus estudios, 30 años una casa y que, cuando se jubile, no le alcance para vivir. “Aquí más que igualdad lo que se requiere es equidad y esto no ha sido equitativo”, establece. Para el abogado y docente de todos los escenarios posibles, éste era el más imposible de todos y hay que aprovechar esta oportunidad histórica.

Asamblea vs convención

Tal es la idiosincrasia nacional, que en el “Acuerdo político por la Paz y la Nueva Constitución” hubo que cambiar el concepto de asamblea por el de convención, porque el término causaba rechazo en la derecha. “Pero si uno analiza sus alcances se dará cuenta que se trata de lo mismo”, dice Henríquez.

Explica Henríquez que las dos alternativas por las que se deberá votar en abril para conformar el grupo de chilenos que redactará la nueva Constitución son una convención constituyente íntegramente electa y otra convención constituyente mixta. “La convención íntegramente electa es una asamblea constituyente. La mixta estará integrada por 50% parlamentarios y 50% miembros electos. Así como van los acontecimientos, lo más probable es que gane el 100% electo”, indicó.

El problema es para su conformación ya que se usaría el sistema de cifra repartidora y tendrían prioridad las listas de los partidos en desmedro de los independientes.

Delegados y

representación regional

– ¿Cómo se podría asegurar una verdadera representación en la conformación de esas listas?

– “No hay que perderse en el análisis. Justamente el desafío está en cómo logramos que los integrantes representen las fuerzas vivas de la sociedad chilena, con igualdad de género y representación de los pueblos originarios. Si hoy se usa el sistema de elección de diputados, serán 155. En cuanto a la cantidad pueden ser poco todavía. Hay distintos tipos de experiencias. Ha habido experiencias de 200 y 300 personas. Pero lo que hay que hacer es implementar un sistema que dé garantía de representación”.

– Replicando el modelo del sistema de diputados, ¿se aseguraría representatividad de la región?

– “La de hoy no es una representación paritaria. Tenemos 160 mil habitantes y 3 diputados y eso implica que vamos a estar siempre en desmedro. Si lográramos ampliar el margen y tener más representantes sería mucho más representativo de los intereses de la región. Ahora, si nos perdemos en esas discusiones, probablemente nos perdamos la oportunidad histórica de tener una nueva Constitución”.

– Se desea que el órgano constituyente esté formado por la ciudadanía. Personas que no tengan manejo en materia de derecho o legislación. ¿Podrán asumir esa responsabilidad?

– “Sería genial. Porque no todo el mundo tiene este conocimiento técnico, pero sí todos viven en Chile y todos tenemos derecho a pensar cómo queremos el país. Yo no veo problema. Quizás los requisitos debieran ser los mínimos, como que sepan leer y escribir. En esa instancia debe haber espacio para todos”.

-¿Qué le parece la participación de los adolescentes a través del voto?

– “Me parece que podrían votar desde los 14, porque si tienen responsabilidad penal desde esa edad y los estás juzgando como adultos, tienen que tener la posibilidad de participar. Además este movimiento es más de ellos que de nosotros”.

El quórum de 2/3

– ¿Cuándo opera el sistema de los 2/3 de quórum?

– “En la discusión del acuerdo, la Udi planteó el punto del quórum de dos tercios y dijo que, si no se lograba, se volvía al texto del 80. Y eso fue lo que destruyó el primer acuerdo. Finalmente habrían acordado volver a una ‘hoja en blanco’, es decir, comenzar de 0 y no utilizar como base lo que establece la del 80. Es importante que existan los dos tercios porque significa que hay un consenso amplio en una materia. Si lo dejas con un quórum más bajo, permitirías que con una mayoría relativa se cambie la Constitución. Como es tan importante, no es tan malo. La duda es: si queda algo sin definir por los dos tercios, ¿esto sería materia de qué? Lo lógico es que sea materia legal. Pero ahí Chile estaría abandonando su concepto presidencialista y estaría convirtiéndose en régimen semi parlamentario”.

– ¿Cuál es la importancia real de la Carta Fundamental? Porque incluso hay países que no tienen una Constitución.

– “Hay autores que hablan de un concepto formal y uno material de Constitución. El formal tiene relación con la cultura de un país y ese no es necesario escribirlo. El concepto material de Constitución es la versión en papel. Lo que tenemos que hacer es que la Constitución refleje lo que es Chile y nuestro país no es tan asombroso como se ve en la Carta actual. Tenemos que hacernos cargos de que en Chile conviven naciones porque eso no aparece en nuestra Constitución, por ejemplo”.

– ¿Se pueden hacer las reformas sociales inmediatas y necesarias sin cambiar la Constitución?

– “Se podría, pero tienes que tener los quórum que la ley exige, por ejemplo, en el caso de pensiones. Las reformas al sistema de pensiones necesitan la aprobación de los 4/7 de los parlamentarios en ejercicio, porque es una Ley Orgánica Constitucional. Si no la propone el Presidente no se puede votar. Efectivamente la Constitución no es el problema fundamental, pero sí es un obstáculo grande para poder proceder con todo lo otro. Lo urgente es que se pongan de acuerdo en qué vamos a resolver. Y los acuerdos tienen que ser entre el Ejecutivo y el Congreso. Si no, no se pueden aprobar los cambios. Pero también la Constitución podría decir: ‘Estos temas los vamos a resolver con leyes más simples con otro quórum de aprobación’. Ahí es otra cosa”.