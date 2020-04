Tesistas de carreras relacionadas con el Agro son los más perjudicados con suspensión de actividades

Solamente tareas de mantenimiento de los cultivos, realizadas por turnos, se ejecutan en el recinto ubicado al interior del Instituto de la Patagonia.

El Instituto de la Patagonia, al igual que varios centros de la Universidad de Magallanes, permanecen cerrados, mientras dure la cuarentena total, fijada para Punta Arenas, y que se amplió hasta el 15 de abril. Al interior de este amplio terreno funciona el Centro Hortícola, en el barrio Hortícola, que no ha detenido su actividad en esta emergencia, debido a que los cultivos deben ser supervisados, por lo que se establecieron turnos de trabajo.

Así lo explicó el académico investigador e ingeniero agropecuario a cargo del Centro de Horticultura y Floricultura “Lothar Blunck”, Julio Yagello: “El centro son cerca de 7 hectáreas, pero tenemos 1.200 metros cuadrados bajo invernadero. Hemos hecho turno, porque en esta fecha lo que se hace es cosechar los cultivos que tenemos bajo protección y de los productos que van al exterior, como zanahorias, papas, repollos; pero eso se puede acopiar. Lo que hacemos es hacer algunas cosechas, podas y riegos. Nos hemos turnado con algunos trabajadores, los más jóvenes, porque los más adultos ya no van”.

Los que sí presentan problemas más complejos y que están ligados a la actividad del centro, como los proyectos de investigación o tesis de los estudiantes. “Afortunadamente, no estamos accionando mediciones diarias, porque en algunas ocasiones, tenemos tesistas que están recogiendo datos como temperatura, humedad, de riego y crecimiento vegetal y ahí se genera un problema. Pero dentro de la unidad no tengo ningún alumno que esté realizando su tesis o ensayo que me requiera de forma diaria, pero hay laboratorios como el de biotecnología y genética vegetal, donde los estudiantes se están organizando y los colegas que están a cargo, han debido hacer turnos para mantener las plantas hidratadas y llevar algunos registros”, profundizó Yagello.

Más encima, en estas fechas, en las que se realizan las cosechas, este centro debe mantener su actividad. “Se cosechan papas, zanahorias, y vienen las de repollo, coliflores, bruselas, betarragas, nabos, así que de extenderse este asunto, se van a ver afectados los pequeños agricultores”.

Yagello advierte muchos problemas para los agricultores que se encuentran en la periferia de la ciudad y cuya realidad conocen por los proyectos que han realizado. “Sobre el 70% de los agricultores en la región son personas de la tercera edad, que son los de más alto riesgo y algunos no viven en sus parcelas, entonces tienen que desplazarse de la ciudad a su parcela. Y el otro inconveniente que tienen es que manejan animales como gallinas, chanchos y en forma diaria tienen que proveer el forraje y agua”. Eso sin contar los perjuicios económicos que tienen por ver restringida su actividad comercial, pero a través de programas del Indap, han podido hacer ferias saludables online.