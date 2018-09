Test rápido de VIH se aplicará en consultorios en Magallanes

Sabiendo que por cada persona contagiada hay otras cinco que no saben que son portadores del virus y que pueden transmitir la enfermedad, el Ministerio de Salud implementó el Plan Nacional de VIH/Sida, estrategia que busca facilitar la toma del examen y fomentar el inicio del tratamiento en etapas iniciales. Así, se incorporarán a los consultorios de salud los test rápidos, de manera que en menos de 15 minutos las personas puedan saber si son portadores o no.

Este es un examen simple que se puede realizar en cualquier espacio. Se realiza con una muestra de sangre que se obtiene mediante el pinchazo en un dedo y en 15 minutos, ya se puede saber si la muestra es reactiva o no, es decir, es similar a un test de embarazo pero con sangre en lugar de orina.

La matrona del Servicio de Salud Magallanes, Lorena Navarro, destacó que lo que se busca es poner a disposición de la comunidad un examen que sea fácil de tomar, de fácil acceso y de rápida resolución. “La idea es que las personas estén en conocimiento para que puedan ingresar a la terapia retroviral en centros de salud porque con una menor carga viral las personas con el virus tienen una mejor calidad de vida y no transmiten el virus”, subrayó.

Sobre los resultados, la profesional señala que es una prueba muy sensible de manera que el resultado es confiable, pero no específico. Detecta un poco más de lo que debería y pueden haber falsos positivos, de manera que, si el examen es reactivo no necesariamente implica que la persona tiene el VIH, por lo que se envía una muestra al Instituto de Salud Pública para la confirmación.

La matrona del Servicio de Salud añadió que este se aplicará en la atención primaria de salud (consultorios) o en actividades preventivas.

En lo inmediato se iniciará la capacitación acerca del examen de los equipos clínicos y de los protocolos administrativos de las plataformas de verificación de los exámenes.

La infección por VIH es una enfermedad que es parte del sistema de garantías explícitas en salud, de manera que a lo largo de todo Chile existen equipos destinados a la atención de estos pacientes, quienes tienen asegurada atención y tratamiento.

El año 2017 se notificaron 51 casos de VIH en Magallanes, correspondiendo a 38 hombres y 13 mujeres. Al 31 de marzo de 2018 se constataron 20 notificaciones de VIH en la región, cifra que prácticamente triplica las notificaciones del período anterior. El año pasado se procesaron 12.244 exámenes por las redes públicas y privadas.