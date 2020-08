Testimonio viviente de la historia de Puerto Williams

Matrimonio Llaipén-Cañuñán

Texto y Foto Ignacio Palma

Esta esforzada pareja de habitantes de la comuna de Cabo de Hornos ha pasado la mayor parte de su existencia en ese apartado lugar del austro chileno, superando el rigor propio de un entorno agreste, pero a la vez de ensueño

El 29, 30 y 31 de mayo recién pasado se realizó en todo el país una nueva versión del Día del Patrimonio Cultural, instancia que, debido a la pandemia de coronavirus Covid-19, en esta oportunidad contó con más de 1.800 actividades virtuales, todas ellas bajo el lema «Día del Patrimonio en casa».

Es así que la Gobernación Antártica Chilena se sumó a esta conmemoración llevando adelante varías iniciativas para resaltar el quehacer de esta apartada zona del austro, entre ellas la publicación de un relato fotográfico del matrimonio compuesto por Raúl Llaipén, 78 años, y Flor Cañuñán Carrimán, 68 años, antiguos pobladores de isla Navarino y de Puerto Williams, quienes revelaron interesantes pinceladas de su larga existencia en la zona. Su relato generó muchas reacciones positivas. El álbum de imágenes es posible apreciarlo en Facebook Facebook, aquí: https://bit.ly/3clC8A8.

Sin embargo, ambos pobladores también entregaron su testimonio oral de lo que ha significado para ellos vivir y hacer patria durante tantos años en un territorio tan alejado de los grandes centros urbanos. A continuación, entregamos parte de la entrevista que entregó el matrimonio.

“Yo me crecí en Natales, aunque nací la Isla Grande de Chiloé, Quellón. Los viejos, los abuelos, me trajeron a Natales, porque ellos vivieron en allí, compraron casas. Los viejitos ya se murieron, así que tuve que partir solo yo. En 1960 mi viejo me fue a buscar a Natales. El llegó aquí a esta isla en el año 1940”, cuenta Raúl Llaipén acerca de su arribo a isla Navarino.

– ¡El 40! Porque el 53 se fundó Puerto Luisa y el 40 él ya estaba acá.

– Ya estaba aquí. El tenía su chalupa. Salía para afuera a buscar cholgas, las vendía a Ushuaia, vendía aquí, le compraban un poco acá, pero aquí no había mucha gente así que se iba a Ushuaia.

– ¿A qué edad usted vino para acá?

– Cuando yo llegué aquí, en el 60, yo tenía como 18, 19 años. Era cabro nomás.

– ¿Qué recuerda de ese entonces? ¿Cómo era el lugar?

– Llegamos con mi viejo en un buque de Armada, en un buque chico, de los que iban para afuera, para el Cabo de Hornos. Ahí cuando atracó el buque, salimos los que veníamos de Punta Arenas. Recuerdo que había un comandante que usaba bastón y toda la gente que venía de Punta Arenas a Williams, tenía que hacer una fila. No era como salir del buque y partir. El comandante hacía revisar los bolsos que traía la gente. Si traían licor, él mismo lo mandaba a botar, lo botaba a agua. Ordenaba a sus marinos. Aquí él no quería virus. Me acuerdo que llegamos en invierno, porque había cualquier nieve. La nieve estaba así pues, oiga (pone la mano por sobre la mesa).

En tanto, doña Flor nos indica que ella llegó trabajando como empleada de una familia de la Armada. “Yo llegué el 74, el 21 de octubre, nunca lo voy a olvidar. Pensaba llegar el 17, pero venía de Talcahuano. Me embarqué en una barcaza que hoy día ya no existe echamos como 21 días para llegar acá”.

– ¿Y con quién vino? ¿Con su familia?

“No, trabajando. Yo viajé sola en el barco. Tenía 22 años. Trabajaba de empleada, porque ya llevaba tiempo trabajando con una familia en Talcahuano, Concepción. Una familia naval. Yo salí de muy niña a trabajar, entonces, llegué a esa familia y me acogieron como familia, realmente. Y después, ya la señora empezó a tener sus niños, y los niños pasaron a ser parte mía también, entonces, fue como que no podíamos separarnos. Y nos separamos hasta que nos casamos, y hasta el día de hoy tenemos contacto. Los chicos me llaman para los días importantes, que el día de mi cumpleaños, que el Año Nuevo, que la Navidad. Siempre estamos en contacto todavía”.

Dona Flor vuelve a sumergirse en sus recuerdos para relatarnos que “iba a dejar a los niños al colegio. Y ahí, desde la esquina, me tiraba en trineo, yo cabra también po, joven en esos tiempos, y paraba allá, en la otra esquina, en trineo”.

Don Raúl complementa la reseña de su esposa, acotando que “en ese tiempo, teníamos cualquier nieve, escarcha. Ahora nada, pues oiga”.

Sobre la lejanía del lugar en el cual el matrimonio ha vivido la mayor parte de su existencia, doña Flor nos dice que “ uno se sentía como que estaba en otro país, porque, por ejemplo, cuando recién hablábamos, de que veníamos de Concepción, decíamos ‘allá en Chile’. Y de repente aterrizábamos y decíamos ‘pero si estamos en Chile’, porque nos sentíamos argentinos, porque la tele, la radio. Como que se sentía en otro lugar”.

– ¿Y usted don Raúl en la mayoría del tiempo trabajó en la recolección de cholgas y piel de lobos marinos? ¿Hasta que edad?

– Yo creo que anduve como un año con mi viejo trabajando, y de ahí ya le dije a mi viejo ‘ya, yo no voy a trabajar más con usted, porque esta cosa no me gusta a mí y me voy a dedicar a trabajar en el campo’. Porque esto estaba lleno de estancias, estancias chicas, pero tenían animales, como Santa Rosa, Navarino, por todos lados. Así que me quedé en Navarino trabajando, con un viejito que él tenía campo en Navarino. Salía con mis perros a buscar animales para afuera. Salía a buscar animales que eran baguales, puras ovejas. Después teníamos que esquilarlos, con puros tijerones, y así.

– ¿Todo esto lo vendían a Puerto Williams, a Ushuaia?

– La lana se mandaba a Punta Arenas. Andaba un buque, una barcaza que recorría toda la isla completa. Para abajo, para allá, todo.

– Usted dijo que trabajó un año en pesca, dos años en el campo y de ahí, ¿qué hizo?

– De ahí ya después me vine para acá, para Puerto Williams. Era chico, no había casas, nada. Todo era puro monte (para el lado de Yelcho). Acá también, era puro monte. Si la Armada era al otro lado nomás.

– ¿Y cómo se conocieron ustedes?

– Doña Flor: Acá. Nos encontrábamos todos los días.

– Don Raúl: Es que era tan chico aquí, había poca gente.

– Doña Flor: Después nos vinimos a vivir allá al frente.

– Don Raúl: Así que por ahí empezamos a… (risas).

– Doña Flor: Fue chistoso…

– Don Raúl: Porque yo la veía a ella. La veía por allá arriba, estaba para allá.

– Doña Flor: Antes, el sargento que estaba encargado del Fundo Róbalo, porque él (su esposo) trabajaba en el fundo, empezaron a conversar con otros compañeros, de que quién iba a pinchar conmigo. El sargento dijo “entre los dos que están peleando ahí, ojalá se quede Raúl con la Flor”. Y empezaron a molestarme po. “Ya”, les dije yo. “Este… ya que están haciendo planes que me case, cuando me case van a tener que estar todos en mi casamiento”. Y así fue.

Sobre sus hijos, doña Flor nos cuenta que tienen tres hombres. “El chico, el que estuvo aquí, es la guagua. Tiene 37 años. El otro, el Pepe, el que tiene pelo largo, está con la chica de Alemania. El Pepe tiene como 42 años. El mayor es el que está en Punta Arenas, tiene 54 años”.

Doña Flor agrega que “mis niños crecieron libremente. Ellos recorrían la base de lado a lado. No había ningún peligro. Mis niños se crecieron muy sanos. Yo jamás paré al hospital con ellos”. Don Raúl complementa lo dicho por su esposa: “No había peligro, nada, nada, porque ellos (los marinos) eran los jefes aquí. El comandante era el jefe. No había Carabineros en ese tiempo”.

Conflicto del Beagle

Sobre el denominado conflicto del Beagle del año 1978, que afectaba la soberanía de las islas ubicadas dentro y al sur del canal, y que puso a Chile y Argentina al borde de una guerra, ambos nos entregan sus impresiones.

Doña Flor señala: “El 78 fue terrible para nosotros, porque estábamos aquí y cualquier cosa, mucho no podíamos hacer. El comandante nos hacía charlas de cómo teníamos que escapar. Teníamos que escapar por ahí, por el río Ukika”.

Don Raúl agrega: “Ocho cabañas hicieron los infantes de marina, aquí, abajo. Ahí, en un bajo ahí, en un monte. Entraban como 100, 200 personas, por cabaña. Y ahí tenían que llevar a la gente. Sacarlos de noche, no sé cómo. Todas las casas con frazadas en las ventanas, para que no se vea la luz desde fuera. A mí me tocó vigilar en Navarino. A vigilar y a pelear po. Estar al agüaite”.

Doña Flor retoma la palabra y nos cuenta: “Yo tenía un hijo mayor que tenía como tres años. Y el Pepe tenía como dos meses. Tenía mi coche listo, con un bolsito con pañales, remedios, preparada para arrancar, pero muy lejos no iba a llegar con mis dos hijos. Todas las pocas mujeres que quedamos acá solas, porque las señoras de marinos, las pocas que había, se fueron, porque no lo soportaban. Fue duro en ese tiempo. Ahí empezó a llegar cualquier soldado, soldados por todos los lados, del Ejército. Los meses más duros fueron entre diciembre, enero, febrero. La conformidad que tenía era si moría iba a morir con mis dos hijos. Aquí era cosa que tiraran una bomba y terminaban con nosotros”.

– Usted también contaba que no había mucha conectividad hacia el norte. ¿Me podría explicar eso?

– Doña Flor: Sípo, no se podía salir. Por ejemplo, para el chileno civil, no, no se podía. Era muy difícil. Entonces, cuando después se calmó lo del 78, todo eso, como el 82, 83, al comandante se le ocurrió formar el comité vecinal y ahí quedamos. Habemos dos que quedamos de ese tiempo acá, que es Godoy y yo. Y empezamos a reunirnos, y Godoy dice un día, para que esta cosa cambie, y tengamos nuestras autoridades, solicitemos un alcalde, pero nosotros ya habíamos hablado del aislamiento. Cuando recién llegaron los personajes de Punta Arenas, lo primero que lloré fue el aislamiento. Yo les dije ‘¿sabe como yo me siento? Una muerta caminando en vida, y los pocos civiles que hay también, porque lo único es que no lo dicen, pero lo digo yo’. Y ahí, les dije, qué es lo que queremos: que hablen con la Armada, que nos saquen una vez al año con familia. Yo me conformo en salir una vez al año, porque todos tenemos nuestras familias más allá de Punta Arenas. Y bueno, hablaron con la Armada, y ahí nos empezaron a dar la posibilidad de que nos sacaban. El buque en esos tiempos, lleno, el Aquiles viejo. Y salimos nosotros el 85. Llevábamos 11 años acá. Fuimos, pero durmiendo en las bancas, nada de camas. Yo a mis niños los hice dormir sobre la mesa, ahí los tiré. Y llegamos a Punta Arenas. Y de ahí nos fuimos a mi tierra, el 85, a Collipulli.

Después ya empezó a venir avión, el Tama. Venía una vez al mes. De ahí empezamos, que nos dieran el pasaje una vez al año. Y bueno, después empezó a haber más platas, nos empezaron a dar más facilidades, y ya dan tres. Ya esto empezó a cambiar, de ahí. Solicitamos el alcalde y llegó don José Andrade.

– ¿Cómo ha cambiado Puerto Williams?

– Doña Flor: Ha cambiado enormemente, ha tenido un cambio total. Hoy día, si nos quejamos, nos quejamos de lleno, porque éste es un lugar que no se vive en ninguna otra parte, porque tenemos todo. Hoy día tenemos toda la tranquilidad, sobre todo, que es impagable. Nosotros todavía dormimos con la puerta abierta. Se tira el cordelito y pasa. Entonces, esas cosas, en otro lado usted no las hace. Y eso es impagable. No se ve la miseria que se ve en otro lado. De que aquí hay gente que necesita, sí, hay gente, pero es la que viene llegando. Es gente que viene llegando, que tiene que pagar arriendo, que esto, que lo otro. De que es más caro para vivir, es cierto, es más caro para vivir, pero se vive tranquilamente. Yo, por mí, no saliera de acá. A mí no me sacan de acá. Si soporté 11 años, me acostumbré a acá. Yo amo a Williams. Amo mi casa, todo. A mi familia, todo. Mis hijos me dicen por mi salud, vieja porqué no se van a Punta Arenas. Arrienden esto y se van a Punta Arenas, no no, déjenme tranquilita aquí nomás.

– Ustedes han experimentado hartas crisis, como el aislamiento por once años, el conflicto del Beagle, el accidente aéreo. Y ahora está el tema de la pandemia que también ha cambiado el estilo de vida de muchos aquí en la isla.

– Don Raúl: No sé cuándo va a parar esa cuestión. Cuánta gente está muriendo.

Doña Flor: Y dar gracias a Dios que eso aquí se pudo cortar, porque si hubiese habido más gente, habría muerto gente acá.

Don Raúl: Gente que estaba con ese virus, altiro a Punta Arenas. Lo evacuaron al tiro.

Doña Flor: Ahora, esperar a que la gente que venga, sea gente sana, y no nos venga a contaminar. Eso es lo que se espera.