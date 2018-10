Tía de joven que se quitó la vida en la prisión: “Nos dijeron que se ahorcó con el cordón de su polerón y eso nos parece que es una tremenda negligencia de Gendarmería”

“Dile a mi mamá que la amo…”, fueron las últimas palabras dirigidas a su padre que manifestó al micrófono Yerko Vera Muñoz, tras finalizada la audiencia de formalización de este martes en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, luego de haber sido acusado como autor de un robo con violencia perpetrado la noche del lunes en contra una almacenera, y donde el magistrado Pablo Miño resolvió que la medida cautelar más apropiada era su encarcelamiento, considerando al joven de 19 años como un peligro para la seguridad de la sociedad.

La frase tuvo sentido ayer, cuando desde Gendarmería se informó que el imputado fue encontrado sin vida en el sector de la enfermería de la prisión local. El fatídico suceso se habría gestado en los primeros minutos del miércoles, y tras el hallazgo el fiscal Oliver Rammsy instruyó a la Brigada de Homicidios de la PDI efectuar el peritaje de rigor, confirmando que la causa de muerte fue debido a una asfixia por ahorcamiento, descartando la intervención de terceras personas y especificándose que el cordón del polerón del acusado sería el elemento que ocasionó la mortal lesión.

“El personal adoptó nuestros protocolos, se dio cuenta al Samu que se constituyó de forma inmediata procediendo a su reanimación pero lamentablemente se decretó su fallecimiento. Cabe señalar que se instruirá un sumario administrativo para determinar los hechos ocurridos”, explicó el jefe de la institución carcelaria, coronel Luis Muñoz.

Familia cuestiona el suicidio

Bajo una profunda aflicción se realizó ayer el velorio de Yerko en el domicilio donde residió gran parte de su existencia, instancia en la que sus familiares y amigos recordaron al joven como una buena persona, y que por vicisitudes de la vida tomó malas decisiones que desencadenaron en el trágico desenlace.

Rosa Vera, tía del malogrado joven, relató a La Prensa Austral que en los últimos 6 meses su sobrino trabajaba como cocinero de un restaurante de la ciudad, pero antes se había ido a vivir a Porvenir con su mamá para alejarse de las malas amistades. Asume que la incursión en las drogas habría sido el principal detonante de su mal comportamiento.

“Yerko siempre tuvo problemas, era medio desordenado en el colegio, estuvo en tratamiento con psicólogo, tomaba pastillas, pero uno le podía hablar y siempre tuvimos una buena relación, entendía cuando les decíamos las cosas. Pero cuando cumplió los 18 prefirió irse con los amigos. Creo que lo que pasó fue porque ya estaba con el asunto de las drogas, pero nunca se le dejó solo, simplemente él quería hacer lo que quería”, explicó.

Siendo tan cercano a él, asegura que Yerko nunca le mencionó que pensaba atentar contra su vida. Indicó que anteriormente había sido investigado por delitos menores, pero que nunca fue condenado ni enviado a prisión.

“Nosotros estamos con esa duda. No sabemos si él realmente se quitó la vida o no, porque igual era llevado a su idea, era como ‘choro’ y pensamos que pudo haber tenido algún ajuste de cuentas. Nos dijeron que se ahorcó con el cordón de su polerón, y eso nos parece que es una tremenda negligencia de Gendarmería. Todos sabemos que andaba haciendo cosas malas pero no era para que lo entregaran así, en esas condiciones. El era como mi hermano, lo voy a recordar como una muy buena persona y un buen amigo, pero lamentablemente la droga hace que la gente reaccione mal, hagan cosas que no tienen que hacer y yo entiendo a la señora del negocio lo que pasó, le ofrezco mis disculpas porque tengo mamá y no me hubiese gustado que le hubieran hecho eso”, señaló visiblemente emocionada.

Situaciones irregulares

No obstante, la mujer denunció dos hechos que sucedieron durante la jornada de ayer, ocurriendo la primera a las 9,30 horas cuando se trasladaron hasta el Servicio Médico Legal para vestir el cuerpo, aseverando que el personal de dicho organismo le habría restringido en una primera instancia realizar aquella acción.

Por otra parte, acusó que “hablamos con una persona de Gendarmería que quería que nosotros no corriéramos con ningún gasto, pero teníamos que firmar un documento que dijera que Yerko estaba en situación de calle. Yo le dije que no iba a firmar nada porque él tiene familia, y creo que lo hicieron para que, en buen chileno, se laven las manos y digan que como era de calle no había nadie que lo reclame”.

– ¿Qué le diría a la opinión pública, que critica por redes sociales a la familia, tras los hechos cometidos por su sobrino?

– “Es súper fuerte ver la noticia y enterarse que un sobrino esté en esa situación, ya que ninguno de mis familiares hemos tenido problemas con la justicia. El tomó la decisión de que quería andar en la calle. A lo mejor no todos han vivido lo que nosotros hemos vivido y la gente habla porque realmente no sabe lo que pasa. Dicen que los papás tienen la culpa, pero no es así, porque se le brindó toda la ayuda posible, pero ¿qué más puede hacer uno si él no quería, si él ya tomaba sus propias decisiones?”.