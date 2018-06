“Toda estafa de organizaciones de viviendas es aberrante y condenable”

Fabrizio Bahamóndez

Su vocación de servicio nació del legado que sus progenitores -ambos funcionarios públicos- le hicieron ver cuando era niño y adolescente. Su padre trabajó en el Ministerio de Vivienda durante 42 años. José Miguel Horcos está a 10 años de llegar al peldaño que un día pisó su papá.

Siempre en el mismo gabinete, este constructor civil e ingeniero constructor de profesión ha desempeñado labores desde inspector de obras hasta director subrogante de la institución. Su primer cargo fue ser delegado provincial en tierras mágicas de Puerto Natales. Sin embargo, el destino quiso que su escalera profesional aumentase.

Hoy, a sus 62 años, es la máxima autoridad regional de la cartera. Quizás desde el cielo José Miguel está siendo observado: “Se sentirían orgullosos mis padres de verme cómo estoy hoy en día”, cree.

– ¿Cómo asume este nuevo desafío?

– “Con mucho orgullo. Agradecido de la confianza que me ha dado el Presidente de la República y el ministro, que vieron en mí a una persona con carrera funcionaria destacada dentro del ministerio y que conoce la realidad de Magallanes. Por lo tanto, los tiempos de respuesta son más acotados. Soy medio tuerca, así que estamos con el acelerador a fondo; todavía vamos en cuarta, pero estamos haciendo una gran labor como gobierno en la región”.

– ¿Principales objetivos a cumplir?

– “Acotar la demanda habitacional existente en la zona; seguir haciendo ciudad con la conformación de sus barrios; hacer una gestión de suelo de manera de ir comprando terrenos en sectores cercanos a vías de locomoción, para así crear barrios con todo lo necesario (escuelas, policlínicos, entre otros)”.

– ¿Alguna ambición que desee concretar?

– “Nuestra meta es, precisamente, disminuir dicha demanda de viviendas, que estimamos es del orden de las 3.500 (casas)”.

– Especifiquemos esa cifra en materia de porcentaje. ¿Más del 50 por ciento?

– “Más, mucho más. Pensamos que con el ritmo de crecimiento que estamos teniendo actualmente, que es de alrededor de 650 viviendas anuales, en cinco años podemos llegar a un 90%”.

– ¿Fundamentales proyectos de su cartera para la Región de Magallanes durante este año?

– “Hoy en día estamos con Hijuelas 36, que queda a continuación de la calle Manuel Rodríguez, donde podremos construir por lo menos 250 viviendas. En viabilidad está la ambición de terminar la otra vía de ingreso que va a tener Magallanes, que es avenida Circunvalación (Punta Arenas). Esta conectará el sector norte y sur, sirviendo como alternativa a Frei y Bulnes, que están bastante colapsadas.

– “También estamos (trabajando) en el puente Ignacio Carrera Pinto, que gracias al apoyo del gobierno regional nos permitió avanzar en su diseño; en julio próximo lo contrataremos. Y, en lo que se refiere a aguas lluvias, se nos aprobó un proyecto (Chorrillos) de colector, de 750 metros lineales, que solucionará el problema de anegamiento que existe durante todos los inviernos en la esquina de Manuel Rodríguez con Ancud. Éste tendrá una inversión cercana a los 950 millones de pesos”.

– En su opinión, y considerando todos los problemas que ha escuchado y presenciado hasta ahora, ¿cuál es la principal problemática de los habitantes de la región?

– “La falta de vivienda. Los costos de arriendo son muy altos, hay escasez de casas para arrendar y su calidad es mala versus el valor de alquiler. Estamos efectivamente preocupados del tema y, por lo mismo, nuestro ministerio está construyendo en Magallanes”.

– A nivel regional y nacional los casos de presuntas estafas a familias por parte de organizaciones de viviendas han llegado a ser innumerables. La lucha colectiva es sólo una: el sueño de la casa propia. ¿Cómo enfrenta el gobierno esta grave problemática y en qué trabaja para ir en pos de los vecinos?

– “A nivel ministerial y a lo largo del país, millones de veces hemos dicho que no basta con que la gente se inscriba en una agrupación para postular a una vivienda. Una persona libremente puede venir a las oficinas del Serviu (Servicio de Vivienda y Urbanización) e inscribirse en forma gratuita. No se requiere contratar a estos operadores informales, los cuales para nada recomiendo.

– “Regionalmente, el problema lo hemos atacado con la realización de reuniones con juntas de vecinos, unión comunal, agrupaciones, etcétera. También hemos dado charlas; por lo tanto, estamos preocupados del problema. A veces, y ante la ansiedad de tener una casa, la gente cierra los ojos y confía en personas inescrupulosas”.

– Para muchos este tipo de hechos es aberrante y condenable. ¿También lo cree así?

– “Absolutamente, incluso de manera personal. El gobierno está contra todo tipo de engaño hacia alguien que necesite su casa propia. Es inaceptable”.

– ¿Cuál será el sello de José Miguel Horcos a lo largo de este período?

– “Creo que hacer ciudad, terminar los grandes proyectos y bajar al máximo la demanda habitacional, concretando por lo menos cuatro mil viviendas”.

– ¿Cómo se ha sentido con el trato que le han dado los magallánicos?

– “Bien, me han tratado bastante bien. He trabajado toda mi vida acá (en la región), la gente me conoce y sabe quién soy, así que no he tenido ningún tipo de problemas. Las puertas están abiertas permanentemente. Estamos para eso y nos pagan para estar con la gente”.

– Una vez terminado el actual gobierno, ¿cómo le gustaría que las personas lo recordaran?

– “Como la persona que les entregó las llaves de la casa. Me ocurrió en Puerto Natales: todavía hay gente que me recuerda por habérselas dado. Eso es gratificante”.