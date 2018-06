Postulantes al subsidio habitacional: “Toda la gente tiene que mentir para tener su casa”

Fabrizio Bahamóndez

fbahamondez@laprensaaustral.cl

Hay quienes esperan toda una vida para obtener un subsidio habitacional o crédito bancario para despojarse de un arriendo de vivienda, y otros que planifican el trámite en plena juventud.

Denise Martínez tiene 25 años y jugó sus cartas adelantadamente. ¿El motivo? Su gran razón de vivir: su hija de tres años.

“Necesito tener algo propio para estar más tranquila con mi pequeña, dejarle un bien material a ella y no andar arrendando. Además que en Punta Arenas los arriendos son muy caros. Tener una casa propia es un sueño realizado para cualquier persona. Hoy en día mientras más ahorros tengas, más rápido salen tus trámites. Tengo conocidos que llevan 10 años postulando a sus casas, y recién les están saliendo”.

Esta joven postuló a la elección de una casa de 46 metros cuadrados, con segundo piso, y que promueve el Servicio de Vivienda y Urbanización junto a la empresa SalfaCorp. Le exigieron un ahorro de 8 millones de pesos. Desde 2017 que esta estudiante de Administración de Empresas tramita el sueño de la vivienda propia, la que debería concretarse en 2019.

Karina Gallardo (24) aún vive con su familia. Tiene un hijo de seis años. De momento no ha querido postular a un subsidio porque, según dice, quiere tener sus propios ahorros.

“Espero concretar el tema de la casa propia en el más corto plazo posible. No se puede arrendar en Punta Arenas; por $300.000 vas a vivir en dos por dos (metros cuadrados). Es insólito e indignante, porque la media del sueldo de un chileno no da para arrendar acá. Los sueldos son más altos, pero la vida es más cara”.

Según afirma Karina, hizo el intento de realizar el trámite del subsidio habitacional. No obstante, los papeles que hay que llenar son demasiados. “Es tremendo el papeleo. Toda la gente tiene que mentir para tener su casa, como por ejemplo con el tema de la ficha de protección social; tienes que decir que vives bajo un puente para que te den un puntaje bajísimo y puedas postular a una agrupación, que incluso es a largo plazo. Mi hermana lleva tres años en una de éstas y todavía está en veremos el asunto”, expresa.

Si de perseverancia se trata, a Juan Carlos Toro podrían darle una medalla. Aunque sea de bronce. A sus 40 años ha postulado cerca de cuatro veces a un subsidio habitacional.

“La burocracia en este país es cada día peor. Te piden un papel, otro papel… El trámite es engorroso; no me gusta la forma en que tramitan para poder obtener una casa, me molesta. A veces prefiero seguir pagando arriendo, viviendo tranquilo y sin molestar a nadie. Me gusta ganarme las cosas con mi esfuerzo”, critica.

Dentro de todas las gestiones realizadas, en una oportunidad Juan Carlos fue calificado con un 80% (buenos ingresos económicos).

“Fue por ser soltero, no tener hijos y, según ellos, dijeron que estaba en el rango de personas que ganan harto dinero. La gente que es soltera no tiene todos los beneficios que da el Estado y, si te los dan, te alcanza para una casa de 13 millones de pesos, pero en Punta Arenas tú no encuentras casas por ese valor. Las viviendas están tasadas por sobre los 30 millones. Hasta con los arriendos se abusa, cobrándote la mitad de tu sueldo. Entonces, ¿cómo comes y te movilizas?”, cuestiona.

Hace 10 años que Valeria Antecao llegó a vivir a la puerta de entrada de la Antártica, Punta Arenas. Ella también cree que los arriendos son excesivamente caros en su ciudad. Ha llegado a pagar $400.000 por un alquiler mensual de vivienda de un dormitorio y sin amoblar.

“Ponen muchas trabas al momento de postular a un subsidio. En Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) me pidieron un montón de papeles, y al final fui a puro perder el tiempo. ¡No entiendo por qué tengo que pedirle a mi papá su certificado de nacimiento y copia del carné de identidad por ambos lados! Lo encuentro un poco loco”.

Y agrega: “Es uno de mis mayores anhelos, como cualquier persona. Cuando a uno se le presente la oportunidad (para postular a una vivienda) hay que agarrarla, no soltarla y seguir hasta el final”.