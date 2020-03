Ministro (s) de Justicia: “Todos queremos una mejor Constitución”

– Tras su visita de 24 horas a Magallanes señaló que el gobierno no se puede quedar “congelado, y no lo estamos” por evaluaciones negativas como la encuesta Cadem. – Se refirió también a las críticas a Carabineros, al tema de los derechos humanos y a la percepción sobre qué ocurrirá a partir de marzo.

Alejandro Salazar Carrera

asalazar@laprensaustral.cl

Sebastián Valenzuela Agüero sonríe. Cuenta como hecho anecdótico que el avión que lo traería hasta Punta Arenas tuvo un problema antes de despegar desde la capital. Como consecuencia, un atraso de cuatro horas y un tiempo más acotado para la intensa agenda que desarrolló en Magallanes en menos de 24 horas.

Luego, el ministro (s) de Justicia y Derechos Humanos sorprende: “Yo viví en Punta Arenas, antes en la Antártica y Puerto Williams. Estuve hasta los 7 años, estudié aquí arribita nomás, en el British School”.

Es el preámbulo tras el saludo. Luego las fotos y al diálogo. En una primera parte el subsecretario, que llegó en calidad de ministro subrogante, da cuenta de la agenda cumplida, con la visita a la comuna de San Gregorio para inaugurar un tótem emisor de documentos, la serie de reuniones con jefes de servicios que son parte del sistema de justicia y las evaluaciones -positivas por cierto- de dos proyectos que han tenido a Punta Arenas como ciudad piloto en el país: “Mi abogado”, que apunta a prestar apoyo legal, psicológico y social a niños vulnerables; y la incorporación de videoentrevistas para menores víctimas de agresión sexual.

Vuelta a la página y a los temas de contingencia, donde Valenzuela no rehúye a las preguntas. Muy por el contrario, no se incomoda ni tampoco se muestra “políticamente correcto”.

– Ministro, ¿qué lección sacan, como gobierno y ministerio, de estos cuatro meses de estallido social?

– “De que debemos trabajar aún con mayor fuerza, porque esto es un tema que atraviesa a todo el país. Que la gente quiere mayores prestaciones por parte del Estado y nosotros como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos estamos conscientes y convencidos que debemos duplicar nuestro trabajo para, justamente, proveer un mejor servicio, de mejor calidad, con mayores estándares, más oportuno y con más cobertura. Eso se logra dialogando con la ciudadanía y con todos quienes son parte del sistema de justicia.

– Y el tema de los derechos humanos, ¿qué evaluación hace?

– “Hemos jugado un rol importante. A nivel regional hay una instancia de coordinación y, a nivel central, tenemos la Coordinadora de Justicia Penal, que es liderada por el Ministerio de Justicia pero donde participan autoridades como el presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional, el defensor nacional, los directores de las policías y también representantes del Colegio de Abogados. Lo que hemos hecho como sistema de justicia es preocuparnos de responder adecuadamente a la contingencia. Han aumentado los controles de detención y las audiencias (de formalización), dado que han habido episodios de violencia, lo que ha hecho necesario fortalecer las capacidades de organismos como la Defensoría y el Instituto de Derechos Humanos para que tengan la información oportuna sobre los detenidos. Porque aquí se necesita un sistema oportuno y rápido para acelerar trámites y audiencias”.

– Más allá de eso, han debido trabajar con organismos internacionales.

– “Sí y hemos prestado toda la colaboración. Hemos trabajado coordinadamente con el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con Human Rights Watch y últimamente recibido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A mí, personalmente me tocó recibirla en enero de este año, donde coordinamos entrevistas y visitas a Gendarmería, al Servicio Médico Legal, Defensoría, Sename, visitamos centros y entregamos toda la información que nos fue requerida”.

– ¿Inquieta la llegada de marzo? Se lo pregunto por la percepción que existe de un incremento en las manifestaciones.

– “Más que estar preparados para marzo debemos estar preparados para todo el año; el año no termina en marzo. Hay procesos que se vienen en curso, desde el plebiscito del 26 de abril. Para nosotros es sumamente relevante que este proceso se desarrolle de la mejor manera posible. Todos queremos una mejor Constitución, ahora cuál es el mecanismo, la gente lo tiene que decir y están las alternativas para que lo decidan. “A nosotros, como gobierno, nos interesa que sea un proceso democrático y, sobre todo, lo más participativo posible. Por lo tanto, nuestra única preocupación no es marzo, porque después del plebiscito hay que ver de cara a octubre. Será un año intenso, pero estamos muy comprometidos de que todo se cumpla democráticamente en paz, con orden público para que la gente participe tranquila”.

Carabineros y Cadem

– ¿Qué opinión tiene de tanta crítica y cuestionamiento a Carabineros?

– “Obviamente han surgido críticas con el actuar y nuestra labor como ministerio es asegurar que la justicia funcione. Si hay personas que se sienten vulneradas por alguna actuación de Carabineros, pueden formular la denuncia, para que el fiscal investigue y los tribunales conozcan lo sucedido. Esa institucionalidad es la que nos interesa que funcione”.

– Otro tema poco agradable son las cifras a la baja que entrega semanalmente la encuesta Cadem. ¿Cómo lo asumen como Gobierno?

– “Entendiendo que es un fenómeno no sólo del gobierno. Hoy en Chile es obvio que hay una crisis profunda de confianza sobre las instituciones. Las encuestas reflejan muy bajo apoyo no sólo al gobierno, también al Congreso, a los partidos políticos. Pero, por otro lado, es muy interesante ver las encuestas cuando se señala que la gente lo que más valora son los acuerdos y no las imposiciones unilaterales. “Entonces, el llamado es a todos quienes desempeñamos altos cargos públicos para escuchar a la ciudadanía, facilitando y logrando acuerdos a favor de las personas. No podemos quedarnos congelados por estas evaluaciones, y no lo estamos. Por eso hemos redoblado esfuerzos para hacer mejor este trabajo”.