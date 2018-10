“Todos tenemos la sensación de que existe un estancamiento en la región”

El sábado último, con un gran marco de público, tuvo lugar en el auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes, el cónclave de los partidos de la ex Nueva Mayoría (Democracia Cristiana, Socialista, Radical, Partido Por la Democracia y Comunista) bautizado con el nombre de Andrés Aylwin Azócar, esto con el objetivo de celebrar los 30 años del triunfo del No, analizar el escenario local y proyectar una agenda unitaria de trabajo sociopolítico a largo plazo. En la oportunidad, además se sacaron conclusiones respecto de la necesidad de construir confianzas, de que haya una visión integrada de la región y de una mayor descentralización y autonomía progresiva.

Según sostuvo el presidente regional del Partido Radical, Gonzalo Bascuñán, dentro de las principales conclusiones estaba la necesidad de construir confianzas a partir del diálogo fraterno que favorezca el crecimiento mutuo entre organizaciones sociales, productivas de la sociedad civil y partidos políticos. “El sentimiento de unidad condiciona cualquier trabajo. Una materia impostergable que nosotros consideramos es la descentralización y autonomía progresiva de la región, entendiendo esto como tener una mayor capacidad de resolución a nivel regional, con autoridades regionales que tengan un adecuado conocimiento y capacidades de conducción”, remarcó.

Otros de los temas relevantes tiene relación con la educación y la incorporación de las nuevas tecnologías y su aplicación en distintos ámbitos del saber y el hacer. “Hay que prepararse para cuando tengamos la fibra óptica que cambiará y revolucionará fuertemente la velocidad de las comunicaciones y las capacidades de aplicaciones en base a esa tecnología, por lo tanto hay que prepararse y seguir trabajando la ciencia, la medicina, el desarrollo antártico se circunscribe un poco en esa visión. También planteamos la necesidad de políticas medioambientales de altos estándares que aseguren la sustentabilidad del territorio y sus habitantes. Esto muy de la mano con lo que está sucediendo en Quintero y Puchuncaví. Nuestra región es muy prístina y ese es un capital que tenemos que cuidar”, subrayó Bascuñán.

Asimismo, indicó, que uno de los puntos que trabajaron y que había quedado inconcluso con el actual gobierno es la necesidad de que haya una mayor democratización del país a través de una nueva Constitución. “A modo de resumen quizás la visión de Magallanes que se logra es una región integrada, con identidad reconocida, sustentable, con vocación científica y antártica y que se planteé generar calidad de vida en todos los ámbitos y equitativa con los grupos de población que por edades son frecuentemente los más desfavorecidos”.

Critica al centralismo

Consultado si habían abordado el retraso de las obras públicas en Magallanes y la merma del presupuesto, señaló que este tema había salido dentro de la contingencia. “Todos tenemos la sensación de que existe un estancamiento en la región, el Consejo Regional ha sesionado al menos en cuatro ocasiones sin haber podido sancionar ningún proyecto. Nos preocupa mucho porque este estancamiento está generando ya un retroceso, considerando que son poco más de 3 años los que le quedan al gobierno y son iniciativas, muchas de inversión que bueno no sabemos si se van a ejecutar o no”, complementó.

El actual gobierno se ha escudado en la necesidad de apretarse el cinturón por un excesivo gasto durante la administración anterior, no obstante el presidente del Partido Radical manifestó que el oficialismo había sido parte de la discusión de la Ley de Presupuesto, por lo tanto los proyectos que se hayan aprobado estaban regidos por la normativa actual. “Ellos saben perfectamente y tenían todos los antecedentes de cómo iban a operar las regiones este año. Creo sinceramente que no tienen una capacidad de inversión y no están teniendo un marco de desarrollo para Magallanes, pienso que hay bastante improvisación. A propósito de uno de los temas importantes que tocamos la descentralización, hoy queda la sensación que necesitamos el permiso permanente de Santiago para llevar adelante determinadas propuestas que aún no conocemos y ahí radica la gravedad del asunto porque si al menos tuviéramos el enunciado uno podría como oposición contribuir a ese debate”, concluyó Bascuñán.