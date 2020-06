Trabajador cesante deberá pagar el triple por consumo de gas, según la última boleta emitida por Gasco

Aún sin dar crédito al brusco aumento de su cuenta de gas y sabiendo que a pesar de los reclamos no tendrá una respuesta satisfactoria, Waldemar Salazar Mejías, de 63 años, acusó que este mes deberá pagar 45.000 pesos, más del triple de lo que canceló el mes pasado y más del doble de lo que paga habitualmente.

Con la constancia del reclamo llegó hasta El Magallanes para dar cuenta de la situación que ha vivido. Trajo además las cuentas del año pasado y en ninguna canceló más de 17.000 pesos y hubo meses en que pagó 13.000 pesos. Es, por eso, que está tan extrañado ya que sus consumos habituales no se condicen con lo cobrado.

Explicó que estuvo trabajando en un rol 14 x 4, lo que hace que los consumos de la casa en general sean muy bajos. Recuerda que cuando comenzó a habitar la actual vivienda jamás pagó más de 20.000 pesos.

“En mayo me salieron 13.000 pesos y ahora en junio me salieron 45.000”, acusa el trabajador que ahora busca jubilar.

“Hubiese pagado el doble, pero no el triple. Reclamé y me dijeron que era por las últimas seis boletas por el Covid, pero mis boletas el año pasado no llegaban a esta cantidad. Ahora estoy sin trabajo y doy gracias a Dios que ahorré”, dijo preocupado y molesto, acusando que, cuando se habla de que Gasco respalda en tiempos de pandemia, esa ayuda es con la plata de la propia comunidad.

El hombre es soldador calificado y estuvo a plazo fijo por 20 años, pero cuando fue a jubilar quedó entrampado en burocracia y situaciones que considera injustas. “No hay pega cuando tienes 50 años y ¿me la van a dar ahora con 65 años? Por eso, es que estoy buscando jubilar. Yo he impuesto, ahora hice un trabajado y he impuesto, pero aún no ha salido”, señaló.

Versión de Gasco

Magallanes

En relación con el reclamo realizado por el cliente de Gasco Magallanes a través del call center de la distribuidora de gas natural, la empresa informó que la lectura de medidor fue verificada y es correcta.

Se explicó también que, debido a la contingencia, las lecturas no pudieron ser tomadas de manera presencial. De tal modo, como lo indica el DS 67 en su artículo 48, Gasco Magallanes procedió a estimar el consumo en el mes de abril y mayo. Para tal efecto, la estimación se efectuó utilizando el promedio facturado en los seis meses anteriores a la última lectura del medidor y, en este caso, comprendió los meses de octubre 2019 a marzo 2020 para la facturación de abril, y de noviembre 2019 a abril 2020 para facturación de mayo.

El cálculo actual se refuerza con el hecho de que las facturas de abril y mayo del año pasado fueron superiores a las estimadas de este año para el mismo período y que en junio se reflejó esa subestimación.

“De acuerdo a los antecedentes y análisis de consumo realizado, podemos señalar que la lectura de junio fue bien tomada corroborándose en terreno el correcto funcionamiento del medidor, pero entendiendo que la estimación de los dos meses anteriores generaron una facturación distinta a la real, a fin de flexibilizar nuestra política de cobro se le ofrece al clientes reliquidar el monto objetado de $45.300 hasta en 6 meses si lo requiere, de acuerdo a lo que indica el artículo 52 del DS 67 Reglamento de Servicio de gas de Red”, señaló la compañía.