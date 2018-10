Trabajador pierde su hogar en incendio

Rápido accionar de bomberos evitó que llamas se propagaran a la casa que ocupaba su sobrino y su grupo familiar.

“Me levanté temprano porque iba a ir a la iglesia (mormona), encendí la calefacción y fui a ducharme, de ahí cuando salí del baño me di cuenta que había fuego en la cocina. Traté de apagarlo pero ya había tocado el techo y las cortinas, por lo que fue imposible”.

Así relató Albino Segundo Guentelicán Antimán (58) la tensa experiencia que le tocó afrontar ayer a eso de las 9 horas, cuando un incendio terminó por destruir las dependencias de la casa de un piso en que ha vivido por largos años, en la intersección de calle Quillota y el pasaje Caupolicán, sector Playa Norte, inmueble donde vive solo y que no cuenta con seguros comprometidos.

Se trató de un siniestro complejo, como bien lo precisó durante el operativo de mitigación el comandante de Bomberos de Punta Arenas, Eduardo Bahamonde, quien precisó que ante las condiciones del viento registradas en esos momentos, debieron concurrir unos 70 voluntarios pertenecientes a cuatro compañías, los que en un rápido actuar evitaron que la propagación de las llamas afectara a otras viviendas y en particular la que ocupa su sobrino y su grupo familiar, separada por una pared.

Secando ropa y

llamado de auxilio

Consultado Albino Guentelicán -el tercero de cinco hermanos- acerca de cuál sería a su juicio, la posible causa del incendio, señaló que pudo deberse a la caída de ropa sobre el calefactor. “Tiene que ser que cuando estaba seca, se empezó a mover y si no estaba en buena posición, cayó encima. Ahí, cuando vi que no podía apagar el fuego, lo primero que hice fue golpear las paredes para que despertara mi sobrino, gritando yo que había un incendio. De ahí él salió a mirar por el pasaje y se dio cuenta del humo y el fuego, que todavía no llegaba a su sector. Así que lo primero que hizo fue sacar a su niñita y llamó luego a bomberos, que llegaron rapidísimo. Eso fue bueno porque nosotros no podíamos hacer nada, la cocina estaba envuelta en llamas y por el humo no se podía entrar”, destacó, relatando que mientras tanto se encuentra alojado donde su hermano, José.

En el recuerdo quedarán las anécdotas de infancia que atesoró en este espacio que lo vio nacer, el mismo que dejó por un tiempo siendo adulto y que retomó luego de fallecidos sus padres.

A pesar de ello, sabe que se abre en adelante una nueva ventana, para construir más experiencias y donde a pesar de estar viviendo solo -es divorciado, sin hijos-, sabe que cuenta con el apoyo de familiares, amigos de la vida y de la iglesia mormona Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, de calle Mardones, donde acude regularmente. “He recibido muchos llamados de todos ellos y eso”, dijo contando además que desde hace diez años se desempeña en el área de reparto de productos de Rosen, empresa desde donde ya lo contactaron para ofrecer ayuda.

Hermano y vecino

Contiguo al domicilio de Albino Segundo, vive junto a un amigo y mascotas, su hermano David, quien relató lo vivido. “Nos despertamos con los gritos de Segundo, que estaba afuera en el pasaje y porque también ladraron mis perritas a causa del humo tóxico que estaba entrando a la casa”.

En ese punto -comenta- que la decisión a tomar debía ser rápida. “Como todo sucedió tan rápido, sólo atinamos a buscar tachos para llenarlos con agua, pero había poca presión. En esos momentos uno se bloquea pero había que tener la mente fría. Antes alcancé a sacar del área mi colectivo y a mis perritas. De ahí como pude fui a ayudar, mientras mi sobrino, que vive al otro lado de la casa quemada, llamó a los bomberos, quienes llegaron rápido, lo cual se agradece”.

En cuanto al origen de las llamas, David advierte que el foco pudo estar en el sector de la cocina, que se encuentra ubicada con orientación al pasaje. “Debe haber sido un recalentamiento del calefactor, el que está hacia el lado del pasaje, lo que influyó en que el fuego no llegara rápido a mi casa , que está por el otro costado. De lo contrario, la historia sería distinta”, recalcó, detallando que la casa donde vive su sobrino, resultó con daños en el área del cielo raso y paredes. “También se asustaron bastante”, acotó David.