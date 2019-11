Trabajadores de Enap: “Al existir voluntad política se pueden realizar muchas cosas de las que hoy reclamamos en las calles”

El descontento social que se ha manifestado en las calles desde el 18 de octubre hasta la fecha en todo el territorio nacional, dejó a la luz un aspecto que el presidente del Sindicato de Trabajadores de Enap, Alejandro Avendaño, no quiso dejar pasar.

Esto último, porque según advirtió, el gobierno ha mantenido el precio de los combustibles por segunda semana consecutiva, esto en virtud justamente del estallido social que aún persiste. “Lo extraño es que no la han subido. Lo injusto es que de acuerdo a cómo opera el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco), que regula que las subidas no sean tan bruscas -hoy mayores a $5,9 por litro, también regula a la baja en el mismo porcentaje y aquí eso no ha sucedido. Sólo lo han mantenido sin alzas con lo que se puede comprobar es que al existir voluntad política se pueden realizar muchas cosas de las que hoy reclamamos en las calles”.

A su vez, recordó que Impuesto Específico a los Combustibles (IEC) fue creado por la Ley N°18.502 en 1986 y hoy impacta en un 36,9% del valor final de la venta de las gasolinas y 12,3% del valor final del petróleo diésel, a lo que se debe agregar el Impuesto al Valor Agregado (Iva). “Hoy sólo el IEC representa $295 por litro y eso lo paga el 20% de los ciudadanos, ya que las grandes empresas, no pagan este impuesto. Como ejemplo, actualmente el litro de bencina de 93 octanos en Punta Arenas, sin el impuesto específico costaría $540 por litro y en Williams, donde el valor de la gasolina de 93 octanos cuesta $1.033 por litro, sin el impuesto costaría $783 el litro. Y cabe señalar que en Williams no usan carreteras, que es la justificación de las grandes empresas para no pagar este impuesto”.

Avendaño agregó finalmente, que la eliminación del IEC debe sumarse a las grandes demandas sociales que reclama la ciudadanía, entre las que destacan Salud, Educación, Sueldo Mínimo, AFP y jubilaciones.