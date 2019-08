Trabajadores de Enap exigen a YPF aclarar volúmenes de petróleo y gas anunciados para bloque San Sebastián

“Si esos volúmenes fueran a lo sumo anuales, estaría relativamente bien, pero si son a unos 20 años, el aporte sería ínfimo. Esas cifras las tienen que aclarar”, fueron las palabras con que el presidente del Sindicato de Trabajadores de Enap Magallanes, Alejandro Avendaño, expresó su inquietud por las proyecciones productivas que tendría YPF Chile S.A. en el bloque San Sebastián, localizado en Tierra del Fuego y que según información consignada por un medio nacional, se trataría de 11.000 m3 de petróleo y 7 millones de m3 de gas.

Y es precisamente respecto de dichos valores sin el detalle respectivo, que surgió la duda sindical. “Lo que se maneja hasta ahora contiene números que uno no entiende y esperamos una pronta aclaración”, dijo recordando que Enap se retiró como socio de dicho bloque el año pasando, habiendo ostentado el 50% de participación, seguido de YPF (40%) y Wintershall (10%). “Nos retiramos porque no se justificaba seguir en términos económicos”.

Desde YPF no se ha indicado el nivel productivo exacto asociado a las cifras que circulan, no obstante sí aclaró la situación del proyecto en general, para el que este martes se presentó la respectiva Declaración de Impacto Ambiental (Dia), en la que existe información relacionada a producción e inversiones “en toda la vida del proyecto. En este caso se consideraron 16 años”, precisó, agregando respecto de los volúmenes citados que: “son estimaciones sobre el potencial productivo del proyecto. No está confirmado ese hallazgo”.

Mientras ello avanza en vías de clarificación, sigue en marcha la intención de YPF de invertir US$27.096.000 para la construcción de una estación de transferencia de flujo Cisne Sur, estimándose el inicio de ejecución en enero de 2020 y de la operación en marzo del mismo año, con una vita útil de la iniciativa hasta octubre de 2035.