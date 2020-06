Trabajadores de Enap piden explicación tras dictamen por actuar de presidenta del directorio

El tema motivó a diputados para presentar un proyecto que busca terminar con el conflicto de interés.

Un proyecto que busca evitar conflicto de interés entre la función pública y privada, presentó un grupo transversal de diputados. Esto no fue más que otro de los “coletazos” que dejó el caso de la presidenta del directorio de la Enap, Loreto Silva, el que también llegó a la Contraloría y generó un pronunciamiento conocido hace una semana.

Este, da cuenta de cuestionamientos, pero también de vacíos legales en la dualidad de Silva como funcionaria de Enap y socia de un estudio jurídico que demandó al Estado por el caso del puente Chacao.

Conocido el dictamen del ente contralor, el sindicato de Trabajadores de Enap Magallanes dijo que Loreto Silva “le debe no sólo una explicación a los trabajadores de la empresa sino a todo el país por evidente conflicto de interés”.

El presidente del gremio, Alejandro Avendaño Gallardo, manifestó que como parte de la Enap sus trabajadores merecen una explicación por parte de quien también fuera ministra de Obras Públicas, “lo que a la fecha no ha pasado. Pero, por transparencia que tanto habla precisamente el directorio de Enap y esta actual administración, es necesario un pronunciamiento que afecta a la actual presidenta del directorio”.

Imagen dañada

El dirigente añadió que el no haber un pronunciamiento interno ni externo “daña la imagen no sólo de Enap como empresa del Estado sino que a todos los trabajadores de la estatal que seguimos día a día poniendo todo el esfuerzo en medio de esta pandemia por mantener el gas y los combustibles para la región y el país. No pueden quedar en el aire situaciones como ésta, por lo que se hace necesario que se actué y aclare de igual manera cuando afecta a un trabajador o a personeros de alto cargo”.

El dictamen de Contraloría señala si bien la ley no regula la participación de un funcionario público en sociedades profesionales, “en la que uno o más de sus socios asumen la representación de terceros (…) en contra de un organismo (…) del Estado”, de todos modos el hecho implica una situación contradictoria.

Ello, “podría conducir al absurdo de que el funcionario se abstenga de patrocinar tales causas y eventualmente reciba utilidades provenientes de la sociedad en la cual participa”.

En otras palabras, se agrega, se produce “una situación de elusión de la ley”. Sin embargo, reconoce que existe un vacío legal que va más allá de la ley que no obliga de manera expresa a evitar este tipo de conflictos, por lo que recomienda que sea “remediado por la vía legislativa”.