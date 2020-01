Trabajadores de la salud rechazan proyecto que reforma Fonasa y advierten sobre la mercantilización del sistema

Un rechazo transversal emanó de los distintos gremios de la salud al proyecto de ley que crea el Plan de Salud Universal para los cerca de 115 mil usuarios de Fonasa en Magallanes (y más de 14 millones de personas a lo largo del país). Los trabajadores del sector advierten que con ello no se fortalece la salud pública, no incorpora recursos o una mayor cantidad de profesionales, y se mantiene la lógica de la mercantilización.

Para el presidente del Colegio Médico en Magallanes, Gonzalo Sáez Torres, hay conceptos que no corresponden, porque sólo es para usuarios de Fonasa porque a las isapres no les afecta en nada. Como gremio han propuesto que exista un solo Plan de Salud Universal y que las isapres sean seguros complementarios.

El dirigente agrega que todavía no saben cómo se implementarán los plazos. “El ministro de Salud (Jaime Mañalich) cree que las listas de espera no se resuelven por un tema de voluntad, cuando lo real es que no hay recursos para dar las respuestas necesarias. Fijar un plazo de atención no resolverá la lista de espera, lo que sí pasará es que se usarán platas públicas para comprar a los privados la salud”, planteó, advirtiendo que este proyecto no fortalece la salud pública.

En tanto, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios Técnicos de los Servicios de Salud (Fentess) en Magallanes, Luis Muñoz Villarroel, sostiene que lo único que hace este proyecto de ley es traspasar recursos públicos al sector privado. “No fortalece la salud pública y no considera una mayor cantidad de recursos para los hospitales públicos, y tampoco apunta a resolver las listas de espera”, indicó el directivo.

Por su parte, el coordinador (s) de la Federación Nacional de los Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud en Magallanes, Damián Hurtado Ledezma, manifestó que de esta manera se perpetúa la privatización de la salud y mantiene el traspaso de recursos públicos a privados. En su opinión, acá es necesario realizar una gran reforma a las aseguradoras y prestadores, de manera que implique la inyección de recursos para aumentar la infraestructura, el equipamiento y la dotación de recurso humano para que se pueda absorber las demandas de la población en salud.

Finalmente, el presidente de la Federación de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) Magallanes, Alberto Vargas, dijo que con este proyecto se garantizará la atención a los usuarios profundizando el traspaso de recursos públicos a manos privadas y con ello acelerando el desmantelamiento de la red pública, fortaleciendo la compra de servicios y las lógicas de mercado en el ámbito sanitario.

El anuncio

El Plan de Salud Universal (que es sólo para usuarios Fonasa) incluye examen de medicina preventiva y manejo de enfermedades crónicas, hospitalización, atención de urgencia, maternidad y cuidado del recién nacido, medicamentos e insumos hospitalarios y medicamentos ambulatorios, rehabilitación, exámenes de laboratorio y rayos, cuidados paliativos, servicios de pediatría, enfermedades auge y otros beneficios que se establezcan en leyes especiales.

Además, se establecen tiempos máximos de atención para cirugías y consultas médicas de especialidad de enfermedades que no forman parte del Sistema de Garantías Explícitas. En caso de que un recinto de salud no cuente con capacidad de resolución, Fonasa ofrecerá al usuario una red de prestadores en convenio para garantizar su atención.