Trabajadores del Eleam acusan falta de respuestas del intendente Fernández y del Servicio de Salud

El 31 de julio próximo asumirá un nuevo administrador del recinto, por lo que 30 funcionarios perderán su trabajo.

Son más de 30 funcionarios del Eleam Magallanes los que a partir del 31 de julio próximo perderán su trabajo, debido al cambio de operador del recinto que alberga a personas adultas mayores. El cambio de administrador -actualmente lo es el Servicio de Salud Magallanes- en la residencia de calle Hornillas ha sido impulsado por el Senama.

Frente a esta situación, que ha generado preocupación en los distintos estamentos y a la falta de respuesta de las autoridades, es que el viernes de la semana recién pasada los trabajadores del Sindicato “Triunfar” del Eleam iniciaron un paro parcial de actividades, en una jornada que estuvo marcada por la protesta e interrupción del tráfico vehicular en la intersección de la Avenida Frei y Hornillas. En esa oportunidad, los trabajadores contaron con el apoyo de los familiares de residentes quienes han iniciado la recolección de firmas, para evitar lo que han calificado como la “privatización” del recinto.

La dirigenta del Sindicato de “Triunfar” del Eleam, Viviana Oyarzún Vargas, explicó que están llevando adelante un paro parcial de actividades pero con turnos éticos para el resguardo a los adultos mayores. “Esto se va a mantener hasta que tengamos respuestas y por ende vamos a realizar movilizaciones diariamente, además estamos programando una marcha para el jueves 27 de junio por lo que estamos solicitando el apoyo de la comunidad, ya que no hay que olvidar que todos vamos a llegar a ser adultos mayores”, comentó la dirigenta.

Contra el tiempo

La asistente social explicó que hay molestia entre los funcionarios por la forma en que el Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama, ha llevado el concurso para el cambio de administrador, que finalizó el viernes 14 de junio pasado, con una propuesta.

“El Senama ha mantenido un hermetismo respecto de quien será el operador y sólo ha referido que si la oferta es admisible, el 22 de julio la Contraloría realizará la toma de razón. Nuestro convenio es hasta el 31 de julio, así que estamos contra el tiempo”.

La dirigenta indicó que como trabajadores apelaron al intendente regional José Fernández para que resuelva la situación, teniendo en cuenta que no existe un oferente real que pueda mantener las atenciones clínicas que se entregan actualmente en el recinto.

“Ante nuestra petición, el intendente carece de una capacidad resolutiva porque hemos tenido dos reuniones y siempre nos responde que lo va a estudiar y nos va a dar una respuesta el cinco de julio, pero esa fecha no nos sirve, porque estamos con el tiempo en contra… Desde el Servicio de Salud Magallanes nos dicen que hay disposición para un trato directo, pero hasta ahí llega porque no hay ninguna gestión para lograrlo. Si sólo hay una preocupación por el tema, pero no hay gestión, entonces no nos sirve”, comentó.