Trabajadores del Liceo Sara Braun repudian opinión de concejal Karelovic de promover el cierre del colegio

“Sentimos que todos los organismos que debieran apoyar la educación pública, nos han abandonado hace mucho tiempo”, declaran.

Profunda molestia causó en la comunidad educativa del Liceo Sara Braun, los dichos del concejal Vicente Karelovic, que en su estilo, propuso en sesión del 12 de septiembre pasado que los estudiantes de este establecimiento educacional (que alcanza a los 160 alumnos, incluyendo los del régimen vespertino), sean reubicados en otros colegios. Ante ello, los trabajadores del centenario colegio, compuesto por docentes y funcionarios del Proyecto de Integración Escolar, redactaron una declaración pública, para responder a esta idea del concejal de la Udi.

“Declaramos nuestro profundo rechazo a esta sugerencia, la cual sólo ha provocado alerta y desesperanza en la comunidad educativa, ya que sentimos que el trabajo y esfuerzo que realizamos día a día no sólo ha sido ignorado sino que además, con estas declaraciones, nos perjudican enormemente, ya que nuestros estudiantes se sienten a la deriva al no tener la seguridad de poder terminar sus estudios en el liceo que ellos y sus familias eligieron y algunos están pensando en emigrar a otros establecimientos, entonces, si lo que importa es la matrícula nos están haciendo un flaco favor, ya que algunos alumnos abandonarán nuestras aulas, y aquellos estudiantes de básica que han pensado en continuar sus estudios en nuestro establecimiento ahora posiblemente lo pensarán dos veces. En consecuencia, sentimos que todos los organismos que debieran apoyar la educación pública, nos han abandonado hace mucho tiempo, lo que a fin de cuentas pesa más que todas las acciones que hemos realizado para salir adelante”, reclamaron los funcionarios del liceo.

Posteriormente, se dirigen en particular al concejal Karelovic, a quien acusan de no saber “que el cierre de este establecimiento terminaría con 112 años de historia en la que varias generaciones se han preparado, entre ellos destacados profesionales y autoridades regionales”. Además, indican que “desconoce que hace varios años, profesionales de nuestro liceo elaboraron un proyecto de liceo artístico, el que tenía la aprobación de la Seremía, pero que la Cormupa no lo gestionó, periodo durante el cual el señor Karelovic era ya concejal”.

También recuerdan que “la Casa azul del Arte era también parte del liceo, dependencia donde funcionaba nuestra biblioteca y dirección. Este inmueble se entregó a la municipalidad mientras el señor Karelovic era diputado”.

Del mismo modo, creen que el concejal desconoce que nunca, en ninguna administración, la Corporación Municipal promovió ni potenció el Liceo Sara Braun, “donde la otrora Gabriela (Mistral) estuvo en la dirección”. En ese sentido, continuaron señalando que el edil “no sabe que gracias al trabajo de algunos funcionarios de este liceo se levantó el Pabellón Gabriela Mistral, el cual seguramente no conoce”.

Además, indican que el concejal no debe tener conocimiento de que “ahorramos recursos a la municipalidad, cediendo espacios a la Biblioteca Municipal, oficinas de Cormupa, Módulo Odontológico Comunal, y salas de clases al colegio Pedro Pablo Lemaitre, por lo tanto mal podría afirmarse que no nos financiamos”.

Al cierre, los funcionarios afirman que por un acto de deferencia, cualquier decisión que tomen las autoridades comunales, respecto del futuro del Liceo Sara Braun, debe ser informado de manera personal y oportuna, y no a través de rumores o los medios de comunicación.

Sobre este tema, el director del liceo Néstor Ríos, si bien no aparece como firmante de la carta, declaró que “la realidad nuestra en términos de espacio, realidad estudiantil y planta docente, estamos en un equilibrio bastante correcto. La comunidad tiene la impresión y además, por algunas circunstancias se ha hecho creer que acá es un ‘Elefante blanco’, con muchas salas. Objetivamente, hemos reducido nuestra matrícula, pero también, y en un contexto muy lógico, la Corporación Municipal, estableciendo una política de optimizar sus espacios, hemos disminuido los nuestros y estamos acostados a una realidad objetiva”. Así, nombró a la Escuela Pedro Pablo Lemaitre, la Biblioteca Municipal y el módulo de atención dental, como los espacios con los que comparten el recinto.

Ríos, que asumió la dirección en marzo, incluso asegura que en comparación a otros años “hemos ido aumentando nuestra matrícula, de hecho en los últimos días se han matriculado cinco alumnos. Nuestra meta es duplicar la cantidad de alumnos, lo que daría un espacio de equilibrio entre las necesidades educativas y lo que se tiene”, afirmó el director del Liceo Sara Braun.