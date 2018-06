Trabajadores del Sernageomin se movilizan por descuento en sus remuneraciones

Un golpe bajo es el que dio ayer al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), encabezado por su director nacional Mario Pereira Arredondo, la Asociación de Funcionarios de dicho organismo (Afuser).

Esto luego que en simultáneo a la cuenta pública rendida por el personero, tenía lugar en las distintas sedes del país una férrea manifestación simultánea en contra de un descuento en sus remuneraciones que afirman, les ha causado un enorme perjuicio y que buscan revertir.

La dirigenta nacional del gremio y funcionaria local, Carolina Herrera Bahamonde acotó que si bien ayer la acción fue en paralelo a la cuenta pública -puntualmente tuvo lugar entre las 11 y 12,15 horas-, dicha reclamación entera ya tres semanas. “Todo esto se originó a raíz de que la Contraloría General de la República revisó nuestras remuneraciones del año 2017 y detectó errores en la forma de pago en uno de los ítem, en que se registraba una recursividad, es decir dos pagos, por lo que indicaron al director nacional, que debía precisar cómo iba a redistribuir dicho dinero en una nueva forma de cancelación que elimine la recursividad”.

Complementó señalando que tal doble pago, ha derivado en un descuento de dinero que ha perjudicado principalmente a los auxiliares y administrativos del Sernageomin, que se han visto afectados con descuentos de hasta 300 mil pesos en su remuneración, producto de la regularización del doble pago. “Acá el punto es que la Controlaría nunca dijo que ese pago doble se descontara de las remuneraciones, sino que se indicara el mecanismo para eliminar la recursividad”.

Modelo nuevo

Herrera agregó que desde hace unos meses el director nacional trabajaba en un nuevo modelo que no se materializó, pues no contenía todos los puntos necesarios para ser incluidos en la legislación. “En estas semanas que llevamos planteando nuestro problema, solicitamos al Ministerio de Minería su intervención, el que a su vez requirió una revisión conjunta entre la auditoría interna de Sernageomin y la del ministerio, para así evaluar la mejor forma de eliminar dicha recursividad. De hecho, en marzo de este año descontaron la recursividad de todos los sueldos y resulta que este viernes nos pagan el sueldo de junio y queremos evitar que suceda la mismo”.

La dirigenta señaló que la nueva forma de distribución de los dineros se materializaría en septiembre, no quedando eso sí todo solucionado. “A nivel nacional somos más de 600 funcionarios y con este cambio quedarían con problemas al menos 42 personas, de las cuales 31 son administrativos y auxiliares. En Magallanes -sede ubicada en Avenida Colón Nº441- no resultaremos afectados con la medida que partirá en septiembre pero sí este mes 5 de los 6 que trabajamos en la sede regional, sufriremos un desmedro salarial. De igual modo, se está presionando para que se presente una prórroga en Contraloría y así ver si nos pueden devolver el dinero ya descontado. No existe ninguna justificación para bajar los sueldos”.