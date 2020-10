Trabajadores “informales” se tomaron la Ruta 9 Sur y pidieron soluciones al gobierno

Minutos de tensión se vivieron ayer en el sector sur de Punta Arenas. La seremi de Gobierno, Alejandra Muñoz, escuchó las demandas de los manifestantes.

Tensa fue la jornada que se vivió ayer en el sector Sur de Punta Arenas, luego que un centenar de trabajadores independientes o llamados “informales” se tomaran el inicio de la Ruta 9 Sur en protesta por las restricciones que han impedido la normalidad de sus actividades.

La movilización -que se prolongó durante varias horas y demoró el paso de vehículos- tuvo como punto de inflexión la

concurrencia al lugar de la seremi de Gobierno, Alejandra Muñoz.

La autoridad escuchó las peticiones formuladas por los manifestantes, quienes acusaron al

gobierno de adoptar medidas erróneas, poco claras y que no consideran la opinión de quienes -dijeron- son los grandes afectados por esta pandemia: los trabajadores.

Agregaron que la “medida de fuerza” responde también a la indiferencia que el gobierno regional ha tenido con las solicitudes que han venido efectuando, y a la no escuchada necesidad de conformar una mesa de trabajo que atienda las necesidades particulares de cada sector.

Conformados principalmente por fleteros y cortadores de pasto, el grupo insistió en la necesidad de respuestas inmediatas “porque la paciencia ya se terminó”.

Disponibilidad y catastro

En respuesta, la seremi Muñoz sostuvo que la mesa de trabajo ha estado disponible siempre y que el gobierno tiene una política de puertas abiertas para escuchar la demanda de la ciudadanía. Sin embargo, agregó que la sinceridad también obliga a señalar que “no es viable comprometerse con medidas que no vamos a poder cumplir”, poniendo como prioridad la protección a la salud de las personas.

En cuanto a las demandas, explicó que se hace necesario que la organización les haga llegar el nombre y Rut de todas las personas, para luego reunirse y buscar soluciones para los casos particulares. No obstante, los manifestantes le señalaron que “son las autoridades quienes tienen la responsabilidad de conocer las necesidades de las personas. El trabajo no podemos hacerlo nosotros”. Junto con lo anterior, los fleteros plantearon las restricciones que les está impidiendo trabajar circulando por las calles, como también en el caso de los cortadores de pasto que no cuentan con un permiso especial para desempeñar su labor.

Demasiada espera

Quien también llegó hasta la ruta (en la intersección de 21 de Mayo con Avenida Alessandri) fue la concejala Verónica Aguilar, quien le señaló a la seremi que “la espera ha sido demasiada para los trabajadores. Llevan semanas por una respuesta y no se les puede pedir ahora un catastro, porque eso es obligación del gobierno. Ojalá se arme la mesa de trabajo a la brevedad y se invite a los concejales, que debemos ser garantes de algo que ustedes no han cumplido”.

La edil añadió que todo el problema se ha originado no porque no se entienda que hay que respetar las restricciones por la pandemia “sino porque las medidas informadas por el gobierno han sido tremendamente confusas y eso ha llevado a la incredulidad y falta de confianza hacia las autoridades. La idea no es ponerle una piedra a la gestión del gobierno, por el contrario lo que se quiere hacer es un aporte, pero parece que no se entiende así”.

Asimismo, pidió que “por favor eviten que los vecinos salgan a tomarse las calles, porque eso va a ser perjudicial para la salud de todos en este estado de emergencia. Si eso pasa, ustedes, como gobierno, tendrán que hacerse responsables”.

Al término de la jornada, seremi y trabajadores acordaron reunirse en las próximas horas para dialogar en búsqueda de una solución.