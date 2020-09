Trabajadores piden aumentar presupuesto al Eleam “Cristina Calderón” y efectúan graves denuncias

En una carta, emiten quejas sobre la contratación de personal que no está capacitado para ciertas funciones y advierten que hay equipos de control de signos vitales en mal estado y que las dependencias no se han sanitizado.

Mediante una carta escrita que fue difundida por gremios de la salud, los trabajadores de la Ong Pather Nostrum a cargo del Establecimiento de Larga Estadía de Adultos Mayores “Cristina Calderón Harban”, ubicado en Hornillas casi al llegar a la Avenida Frei, solicitaron aumentar los presupuestos de la residencia, ello en el contexto de pandemia. Pidieron además subsanar algunos temas laborales relacionados al funcionamiento de este Eleam.

Explican que la residencia se maneja con un presupuesto no modificable que entrega Senama y que tales recursos no alcanzan para cubrir los mayores gastos producto de la contingencia que enfrenta el Eleam y el alto contagio de personal de Salud.

Frente a ello, “Senama ha optado por traer personal de diferentes zonas del país a cubrir plazas, muchas de estas personas no están necesariamente capacitadas para ser ‘cuidadores’”, se cuestionan.

Además advierten que las remuneraciones de estos apoyos son significativamente más altas que los de planta, otorgando además beneficios adicionales como alojamiento, transporte y alimentación. “Representa una sobrecarga de trabajo, pues los mismos Tens de planta son los que deben capacitarlos en su función”, señalan en el documento.

Acusan además que “hay equipos para control de signos vitales en mal estado. Falta de personal atención del trato directo, falta de Tens y no se ha realizado sanitización en las dependencias. El número de usuarios (residentes) con Covid 19, supera la cifra informada oficialmente. Funcionarios perciben hostigamiento laboral por parte de Senama, falta de apoyo, poca comunicación”.

Acusan que Senama no otorga trato como funcionarios de la salud y los visualiza como empresa privada. Ejemplo: para los Funcionarios del Hospital Regional está exenta la restricción vehicular que comenzó a regir a partir de este lunes en Punta Arenas, pues se entiende que deben movilizarse a cumplir sus funciones, pues no es así para funcionarios de Eleam, este certificado no fue gestionado para ellos.

Por esto mismo le piden a Senama que aumente el presupuesto entregado a Eleam Punta Arenas, para así mejorar los sueldos de los trabajadores ya que en esta pandemia aumenta la carga laboral y riesgos de contagio, exponiendo su salud como trabajadores y la de sus familias. “También pedimos que nos amparen como funcionarios de salud para tener las mismas garantías que otras entidades”, indicaron.