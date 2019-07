Trabajadores portuarios acusan falta de fiscalización por constantes accidentes y anuncian manifestaciones

Desde la Federación de Trabajadores Portuarios de Magallanes denunciaron que su labor la están efectuando tripulantes de las mismas embarcaciones que recalan en los puertos, situación que no es inspeccionada por los entes correspondientes y que ha implicado incidentes y alza en la cesantía.

Un accidente laboral ocurrido durante la tarde del miércoles en las inmediaciones del muelle Prat, que dejó a un tripulante tailandés de un buque coreano con graves lesiones, fue la gota que rebasó el vaso para los estibadores magallánicos, quienes reprocharon la falta de fiscalización de las entidades pertinentes, como la Capitanía de Puerto de la Armada o la Dirección del Trabajo.

Entre las principales críticas proferidas, aseguran que la labor que se encontraba efectuando el navegante asiático no le correspondía a él, además que tampoco contaba con las medidas de seguridad necesarias, ya que dicha faena debiese haber sido realizada por los mismos trabajadores portuarios, quienes a la postre reclaman que viven una crisis debido a la alta cesantía como consecuencia de esta mala práctica laboral.

“Los tripulantes están efectuando labores que no les correspondería legalmente a ellos. Esta pega no la estamos realizando nosotros y es lo que hemos denunciado. Los accidentes que han ocurrido en distintos ámbitos que están vinculados con el tema portuario se debe también a la falta de fiscalización que tendrían que hacer la Capitanía de Puerto de la Armada o la Dirección del Trabajo”, aseveró José Villarroel Maldonado, presidente de la Federación de Trabajadores Portuarios de Magallanes.

Tragedia de Skyring

El dirigente enfatizó que incluso la tragedia de los tres tripulantes en las aguas del seno Skyring, como también la muerte de un funcionario del ferry Pathagon, ocurrido el 28 de abril pasado, tendrían relación con maniobras ejecutadas por personas que no estarían capacitadas para efectuar las funciones que ellos deberían hacer, lo cual se profundizaría con la carencia de inspección por parte de las entidades respectivas.

“Le hemos preguntado tanto a la Capitanía de Puerto como a la seremía del Trabajo hasta dónde llega el trabajo portuario de los tripulantes en el puerto, y nos dicen que puede ser hasta 30 toneladas de carga que se embarcan. Con eso a nosotros nos están sacando hasta un turno y medio. El tripulante no trabaja con las medidas de seguridad del estibador. Ellos lo hacen con zapatillas, sin casco y no tienen la experiencia necesaria. Lo que pasó el miércoles es el típico caso del cabro nuevo o del que simplemente no sabe, porque en el momento en que se despega la linga hacia el muelle toda la gente se tiene que correr”, acotó Damir Rendic, secretario del gremio.

Sin respuestas

del intendente

Estas inquietudes fueron planteadas en una reunión celebrada el 18 de junio, junto al intendente José Fernández, la seremi del Trabajo y la titular local de Hacienda, donde informaron cuál es la raíz de la problemática y la difícil situación de cesantía que los aqueja, solicitándole una ayuda para los 52 trabajadores que integran la agrupación. Sin embargo, a más de 40 días, señalan que no han tenido respuesta alguna, pese a que la máxima autoridad se comprometió a gestionar los puntos expuestos.

“Los barcos ya no vienen con una cantidad de tonelaje como para decir que un estibador va a trabajar una semana y va a tener para sobrevivir. Entonces, ver que la tripulación de un barco extranjero nos esté quitando el trabajo por culpa de las entidades que deberían fiscalizar, de las empresas y la Epa, que es responsable en este accidente, es algo que no debería pasar”, fundamentó.

Bajo este contexto, anunciaron que si no existe una respuesta hasta la segunda semana de agosto, comenzarán con una serie de movilizaciones advirtiendo con “paralizar Punta Arenas”, si esta situación prevalece.

“Esto que ocurre en Punta Arenas no pasa en ningún otro puerto de Chile, en ninguno se permite que un tripulante mueva un bulto, que es pega portuaria”, sentenció Villarroel.