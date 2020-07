Trabajadores portuarios marchan a la intendencia y reclaman demora en ayuda

A temprana hora de ayer un grupo de trabajadores portuarios marchó hasta la intendencia de Magallanes y reclamaron por la demora en la ayuda prometida por el gobierno regional para paliar la aflictiva situación económica que enfrentan y que los tiene con mínimos ingresos por la baja en la actividad de faenas portuarias.

Son cerca de 250 trabajadores portuarios eventuales que sienten la crisis con una sostenida disminución de sus ingresos que no exceden los $150 mil mensuales y que se ha agudizado en los últimos meses.

José Villarroel, presidente del Sindicato de Estibadores de Punta Arenas, señala que esperaban una respuesta la semana pasada, pero el gobierno los ha tramitado con la promesa del pago de un bono de $300 mil por cada trabajador lo que hasta ayer no se había cumplido.

El directivo precisa que les dijeron que se está tramitando el pago del bono y que para ello debieran sostener una reunión con la secretaria regional ministerial del Trabajo, Victoria Cortes.

Sin embargo, lo que cuestionan es que para “justificar” el pago del bono de ayuda social deban cumplir con un curso de 70 horas de enseñanza en digitalización computacional. “Hoy se nos está imponiendo un curso de computación y resulta que la mayoría de los trabajadores portuarios no tienen conocimientos en computación y ni siquiera cuentan con conectividad de internet en sus casas. No entendemos por qué se nos impone hacer un curso de un área que no es la nuestra porque si no lo hacemos no se recibe el bono”, recalca.

Villarroel recuerda que hace un tiempo le pidieron al gobierno que antes que hacer este curso los apoyaran con cursos de capacitación en tres áreas: para manejo de grúa; para conducción de máquina horquilla y de conducción para obtener licencia profesional clase A. “Tenemos hasta la cantidad de trabajadores interesados por curso, pero no hemos tenido respuesta de eso y por otro lado quieren que hagamos el curso de computación y no todos tienen un notebook”.

Alex Rojas, presidente del Sindicato Portuarios Unidos, sostiene que efectivamente ayer el intendente José Fernández, les informó que la Contraloría debe validar los documentos para que se oficialice la entrega del bono de $300 mil para cada uno de los trabajadores portuarios.

“Claro que tenemos que cumplir con un curso online de digitalización computacional. Son 70 horas el curso y hay 250 cupos para los trabajadores que recibirían el bono. El tema es que no todos tienen computadores y nos dijeron que debemos habilitar una sala en el sindicato de Estibadores para 40 ó 50 personas y habría que conseguir los equipos”, explica el dirigente.

En cuanto a las ayudas en cajas de alimentos, tanto Villarroel como Rojas coinciden en señalar que recibieron esa ayuda, pero les dijeron que sólo sería una vez y fue el mes pasado.

“El tema está en que podríamos tener un apoyo de otra caja de alimentos, pero parece que no es posible”, dicen.

Los dirigentes lamentan que por años el sector de trabajadores portuarios eventuales ha sido postergado y no se han determinado políticas claras de apoyo a un sector que concentra a unos 420 estibadores registrados con tarjetas, pero de los cuales unos 250 se mantienen activos de manera permanente.