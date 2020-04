Trabajando en la primera línea de un banco

Son las 12 del día y en la sucursal del BancoEstado de la Plaza de Armas se puede observar una decena de personas haciendo fila. El que tiene el poder para autorizar su ingreso es el vigilante José Loyola, que lleva 38 años en este rubro aunque hace sólo dos que trabaja en Punta Arenas.

“Toda mi familia vive en Santiago y no la veo desde enero. Tengo un poco de miedo porque vivo solo acá y no puedo viajar para allá porque estamos en cuarentena y mi señora tampoco quiere que lo haga. Estamos trabajando con un poco de temor pero no podemos dejar nuestra función de lado porque en el BancoEstado estamos para ayudar a la gente y no podemos dejar de funcionar”, relata Loyola.

Avanzando dos cuadras hacia al norte, en la esquina de José Menéndez con Magallanes, funciona otra sucursal de este Banco. Aquí se puede apreciar una fila parecida a la de la Plaza de Armas, pero esta vez el que custodia la entrada es Luis Espinoza. A diferencia de José, él lleva sólo dos meses trabajando en esta oficina. “Empecé a trabajar justo cuando empezaba todo esto y no me imaginaba con lo que me iba a encontrar. Ahora la cosa está más calmada pero hace unas semanas fue una locura”, admite Espinoza.

Desde que comenzó la cuarentena uno de los cambios que han tenido en sus trabajos es la hora de salida. Si antes terminaban su jornada a las 19 horas hoy lo hacen alrededor de las 16,30 horas. Aunque la más notoria ha sido la cantidad de público con la que se han enfrentado en el día a día, ya que en estas últimas semanas las filas afuera de sus sucursales han sido más largas que nunca. Aunque cada uno tiene su propio análisis de cómo se ha desarrollado este fenómeno.

Para José, la principal causa ha sido la falta de lectura de la situación de la comunidad. “Yo no soy de acá pero entiendo que la gente de Punta Arenas son personas educadas que leen y ven noticias. Pero lo que hemos visto en estas últimas semanas ha sido una locura y es por la ignorancia. Ellos pueden ver que aquí tenemos uno de los índices más altos de contagios y salen igual. Tienen que darse cuenta que todo lo que se está haciendo es para que no salgan tanto y se cuiden”, confiesa Loyola. En todo caso Luis tiene una visión distinta. “Antes sí se veía muchas personas, pero ya la cosa ha mejorado. Yo creo que la gente ya entendió que tiene que quedarse en su casa”, enfatiza Espinoza.