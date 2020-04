Trabas administrativas impiden la conexión definitiva de la fibra óptica con las empresas telefónicas

Juan Leiva Pizzulic, representante legal de Conductividad Austral, empresa encargada de proveer el servicio de la fibra óptica para la región, acusó una lentitud desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) para entregar, definitivamente, el visto bueno para que comience a operar el servicio de conexión, pese a que, según Leiva, la fibra óptica está en condiciones de estar operativa para el servicio.

“La fibra óptica ya está operativa, es más, ya la está usando Claro con un permiso especial”, comenzó diciendo Leiva Pizzulic.

– ¿Por qué Claro ya está usando el servicio?

– “Lo que pasó es que a ellos se les cortó su fibra óptica y están ocupando esta con un mandato especial de la Subtel. Ellos pidieron conectarse a la fibra óptica para no tener su servicio cortado”.

– ¿Cuál es la traba que impide el inicio del servicio?

– “Nosotros aún estamos en trámites administrativos con la Subtel, estamos hace meses peleando por temas pequeños en el contrato y aún no hay respuesta. Mientras no se solucionen estas trabas, no podemos arrendarle a ninguna compañía, a pesar que la fibra óptica está operativa en cada una de las estaciones de la región”.

– ¿Entonces, las compañías telefónicas podrían conectarse?

– “Hoy, si las compañías telefónicas quisieran arrendar el servicio, no podrían hacerlo, porque la Subtel aún no lo permite, pero el servicio está ahí, operativo, pero no se puede usar. Si Movistar presenta una emergencia, como lo que le pasó a Claro, que le impiden entregar su servicio a través de su sistema y quieren usar el nuestro, tendrían que pedir una autorización a la Subtel para conectarse”.

– ¿Cuáles compañías podrían conectarse a la fibra óptica?

– “Entel, Movistar y Claro podrían arrendar el servicio, pensando que están presentes en la zona. Wom también está en el proceso de estar presente acá, al igual que Telefónica del Sur, pero aún no pueden hacerlo”.

– ¿Qué ocurre con Subtel?

– “Este inconveniente es una traba de la Subtel que debería estar solucionada hace bastante tiempo, pero se han tomado su tiempo para hacerlo, se atrasan bastante en este tema”.

– ¿En qué estado está el servicio en este momento?

– “Ahora que estamos en cuarentena hay congestión en el sistema. Podríamos estar aprovechando este servicio, porque para eso está. Qué mejor momento para usarla, pero no se puede aún”.

– ¿Son sólo trabas administrativas, no hay ninguna que sea técnica?

– “No, no hay ninguna traba técnica. Tenemos que hacer algunas reparaciones que ellos pidieron (Subtel), pero los rangos de mediciones que exigen las telefónicas están dentro del espectro. Hoy, perfectamente podríamos entregar el servicio. El servicio funciona bien”.