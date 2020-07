Trágicas muertes de adultos mayores: entre la indiferencia y la falta de seguimiento de autoridades

Cuatro vecinos magallánicos han fallecido desde el domingo, tres durante incendios y uno atropellado.

Los últimos días no han sido fáciles. Las noticias que no se quisieran dar se han repetido una y otra vez, dando cuenta de tragedias que han tenido como protagonistas a personas apreciadas, vecinos conocidos y a adultos mayores cerrando una historia en soledad.

El domingo un vecino de 80 años murió durante un incendio en su hogar del barrio San Miguel. Al día siguiente un hombre de 85 años fue atropellado por un microbús, falleciendo a la madrugada siguiente. Horas después una mujer pereció en otro siniestro en la villa Cardenal Raúl Silva Henríquez y ayer, esta vez en Puerto Natales, una mujer de 71 años también perdió la vida entre las llamas que afectaron su vivienda.

Por eso, no sorprende el sentimiento que comparte la presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores, Rosa Hernández Klaus, pero sí golpea el análisis que hace sobre una realidad que surge insoslayable y que da cuenta de la indefensión que viven cientos de magallánicos de avanzada edad.

“Claro que estamos preocupados como organización, como directivos y en lo personal, por los hechos acontecidos esta semana. Y, lamentablemente, es un problema que demuestra que los adultos mayores están solos y que las autoridades no se preocupan de hacer un seguimiento. Está la gobernación, la municipalidad, la intendencia, que tienen muchas trabajadoras sociales y que deberían preocuparse de las personas que viven solas y que ya tienen más de 70 años. Pero no les importa y nosotros como Unión Comunal hacemos lo que podemos, porque no tenemos recursos, y muchas veces no nos queda más que lamentar estos sucesos”, señala la dirigenta.

– Este tema, ¿no lo han conversado con las autoridades para plantearles su parecer?

– “Hemos tenido muchas reuniones y, justamente lo que más les hemos pedido es un seguimiento. Nos responden que sí, que sí, que lo vamos a ver, que lo estamos haciendo. Pero no hacen nada”.

– De acuerdo con los registros que lleva su organización, ¿cuántos adultos mayores requieren de apoyo ya sea por salud o soledad?

– “Nosotros atendemos a 120 vecinos que están postrados. La semana pasada les entregamos pañales, con nuestra tesorera Francisca García, y nuestro director Juan Ojeda, trabajando con sus vehículos y medios para llevar la ayuda. Esto lo hacemos con recursos propios y el apoyo de Senama a través de proyectos, además de lo que dejó nuestra bailetón”.

– En el tema de las canastas familiares, ¿cómo ha estado el apoyo del municipio y el gobierno?

– “Conversando con las 120 personas que apoyamos y supimos que la gran mayoría no ha recibido nada. Pero, no me sorprende. El año pasado en la municipalidad me tramitaron todo el año y ni siquiera me dieron un paquete de pañales. Yo no soy cabra chica para que me anden trayendo el día completo como pelota de pimpón, subiendo y bajando escaleras, diciéndome que vaya donde uno y otro concejal, ¡si los concejales no están nunca en la municipalidad! Entonces, qué más se puede hacer”.

Rosa Hernández dice que ante la carencia que sufren los adultos mayores, lo único que les queda es seguir trabajando con recursos y esfuerzos propios, por lo cual mañana viernes estarán desde las 10 horas en su sede de calle Covadonga 058 llevando adelante una campaña para recolectar pañales.

Por otra parte, considera que dentro de todo lo malo lo positivo ha sido la posibilidad que hoy tienen los adultos mayores de salir a las calles una vez al día, “y aunque es poco una hora, por algo se comienza. Es excelente el poder salir a tomar aire, acompañado y tranquilo, porque el encierro claro que afecta. Yo estuve 45 días en la casa y el día después que salí no podía el dolor de piernas, cadera y espalda”.