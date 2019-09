Transgénero formalizado por narcotráfico fue ingresado a la sección femenina de la cárcel local

El pasado 25 de agosto, Brayan Angulo, de nacionalidad colombiana, fue enviado a la cárcel por resolución del juez Juan Villa tras ingresar a la región 2,115 kilos de clorhidrato de cocaína.

Sin embargo, y debido a su orientación sexual como persona transgénero, quedó recluida en la sección de enfermería del complejo penitenciario. Empero, mediante un escrito presentado hace algunos días, solicitó ser cambiado al módulo femenino. Al respecto, el alcaide de la prisión recomendó por medio de un oficio mantenerla en la sección ya referida para evitar algún tipo de agresión o discriminación de sus pares, justificando que la unidad penal no dispone de dependencias que la puedan albergar.

No obstante, y tras una resolución judicial, se ordenó el traslado al mencionado módulo de imputadas, lo cual se concretó el jueves 12 de septiembre.

Sobre este tema, el seremi de Justicia Fabián Mella, detalló que se están abordando todos los protocolos que corresponden frente a este caso. “Gendarmería tiene la obligación de acatar las órdenes judiciales, no se pueden cuestionar, y en virtud de eso se están tomando todas las medidas para que la situación pueda desarrollarse de la mejor manera. La persona que está privada de libertad está en un lugar adecuado para resguardar su seguridad y también se establecieron las medidas propias para efectuar los registros que corresponde”, informó.

