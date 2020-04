Transporte escolar en crisis: aseguran que el Estado no ha respondido a sus necesidades

Durante este tiempo de cuarentena obligatoria, el transporte ha seguido funcionando. Taxis, colectivos, micros, buses, en menor medida eso sí, han estado presentes para poder dar su servicio a quienes tengan que movilizarse. Pero el caso del transporte escolar, es muy diferente: al no haber clases desde marzo, solamente tuvieron diez días de trabajo. Por suerte para ellos, los apoderados les cancelaron ese mes, pero llegó abril y no tuvieron ingresos, algo que también vislumbran para mayo.

El dirigente Marcelino Alvarez de la Asociación Gremial Austral expresó el sentir que aflige a los 55 socios de esta asociación. “Estamos en la cuerda floja y a la deriva, como muchos en este país. Estamos en la incertidumbre, no sabemos qué pasará y qué solución habrá para todo esto. No tenemos alternativa para hacer algún tipo de trabajo con el que podamos paliar la situación. En tiempos buenos podíamos trabajar en turismo durante los meses en que no había clases, pero ahora está todo parado, así que estamos con las manos atadas, esperando que ocurra un milagro”, recalcó.

Esta realidad fue planteada a las autoridades, advierte Alvarez, pues “hemos enviado cartas a distintos concejales, al intendente, al seremi de Transportes, pero no hemos tenido respuesta. La cuarentena nos coarta la movilidad y nos impide concretar alguna reunión con alguna autoridad que nos pueda recibir, entonces, por un lado está la necesidad de trabajar, y la otra, quedarse en casa”.

En abril no

tuvieron ingresos

Alvarez agradeció a los apoderados que pagaron el servicio por el mes de marzo, pero que en abril no percibieron ningún ingreso y que temen que se mantenga en mayo porque “estamos claros de que no es consciente volver a clases, va a ser peor la solución que se pudiera generar”. Cada trabajador recibe una cuota por apoderado, por lo que el dirigente calcula que “lo mínimo que puede llegar a recibir es 900 mil pesos brutos, a lo que hay que descontar combustible, arreglos de la máquina, por lo que cada uno percibe una renta mensual de 400-500 mil pesos para el bolsillo. Eso es lo que se está dejando de percibir para la gente que vive del transporte escolar, porque hay muchos que son jubilados y que la tienen como actividad paralela, pero hay otra gente que está a la deriva. Esperamos que se pronuncie el gobierno y nos dé una respuesta en base a lo que hemos solicitado, porque no sé cuánto más podremos aguantar”, reafirmó.

Es por eso que, añade Marcelino Alvarez, solicitan “un subsidio, bono, algo que nos permita paliar los gastos básicos, porque si bien muchos tenemos créditos asumidos con la banca, todo eso se verá postergado, pero hay que parar la olla”. Por lo mismo, esperan un pronunciamiento de parte de las autoridades, porque por la cuarentena, ni siquiera han podido organizarse. “No podemos ser tan irresponsables de salir a hacer presión, exponiéndonos y no cooperar con la cuarentena. No estaríamos ayudando a que esto se solucione”.

Si bien son 55 los socios de esta asociación, en la región son 170 las personas que se dedican al transporte escolar, que se distribuyen en dos agrupaciones y dos asociaciones. “Hoy en día no creo que haya distinción de asociaciones o color político, estamos todos sintiendo el peso del coronavirus”, finalizó el dirigente.

La respuesta

del seremi

Sobre este dramático escenario que enfrenta el sector, el seremi de Transportes, Marco Mella, se limitó a señalar en nuestra edición de este miércoles que a nivel gubernamental, el Presidente Piñera junto al ministro de Desarrollo Social, anunciaron una serie de medidas de apoyo a los trabajadores a honorarios y trabajadores informales, cuyo objetivo es “poder apoyar a todas las personas que no están percibiendo ingresos o que son variables en este instante”.