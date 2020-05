Transporte público mayor, entre sanitizaciones, pocos pasajeros y choferes afectados sicológicamente

Son cerca de las nueve de la mañana y en el terminal de buses del Hospital Clínico se realiza una limpieza profunda a tres micros que acaban de llegar.

Después de no más de cinco minutos, una máquina de la línea 6 se prepara para retomar su recorrido justo cuando el sol empieza a iluminar a la ciudad.

Angel Cárdenas, que trabaja como conductor de estos buses hace más de ocho años, comienza su recorrido que lo llevará al otro lado de la ciudad.

Durante este último tiempo, Cárdenas ha visto cómo ha caído la cantidad de pasajeros, que ha pasado de 25 mil diarios a sólo tres mil, según informó la semana pasada el subgerente de Operaciones de Vía Austral, Ricardo McNamara. “De verdad se ve poca gente en las micros, aunque hay tramos donde se suben muchas personas, pero no es ni cerca de cómo era antes. La gente ya no sale”, afirma Cárdenas. Y es que en su trayecto del hospital hasta el terminal en el sector del Archipiélago de Chiloé no ingresan más de diez pasajeros.

Los pocos usuarios que se suben a las micros lo tienen que hacer con mascarillas, la mayoría también utiliza guantes.

También el distanciamiento social se ha aplicado, como es el caso de Magdalena Vidal y Mabel Navarrete, que a pesar de subirse juntas decidieron sentarse en filas separadas.

“Esta es la primera vez que salgo después de dos meses y lo hice porque tengo que comprarles útiles escolares a mi hijo y otros trámites. Pero vine con mascarilla, con guantes y tomando todas las medidas necesarias para cuidarme”, explica Vidal.

Mientras que su amiga señala lo difícil que ha sido acostumbrarse al uso de la mascarilla. “Es complicado respirar con eso puesto, pero uno tiene que acostumbrarse a usarla para cuidarse. Y también sólo salir para las cosas necesarias y no para cualquier cosa”, asegura ella.

Unos asientos más atrás se encuentra Carlos Henríquez, un señor al cual sólo se le pueden ver los ojos a través de sus anteojos. “Hay que acatar lo que se nos dice que hay que hacer para resguardar nuestra salud, y eso es utilizar mascarilla y guantes para no contagiarnos. La protección es personal y la persona que no se cuida se va a enfermar y le va provocar un dolor terrible a los familiares”, comenta Henríquez.

Después de casi cuarenta minutos, Cárdenas llega solo al terminal. Apenas se baja, corre a lavarse las manos mientras una persona con un traje especial desinfecta el bus.

Mientras tiene unos minutos para descansar, se saca su mascarilla de Colo-Colo y reflexiona sobre como está trabajar con el miedo a contagiarse. “Nosotros tenemos todos los elementos para cuidarnos, como mascarillas, guantes y lugares para lavarse las manos en los terminales. Lo primero que hago cuando llego es lavarme las manos. Pero igual es complicado trabajar así. Uno siempre anda preocupado de que se puede contagiar y eso a uno le daña la mente. También, a veces, peleo con los usuarios porque algunos no tienen puesta la mascarilla, entonces tengo que decirles que no pueden subir por eso y algunos se ponen a pelear. Eso también te desgasta porque son peleas innecesarias”, narra el conductor.

Después de casi 15 minutos enciende de nuevo el motor para dirigirse de vuelta al hospital. Esta vez la cantidad de pasajeros se duplica respecto del recorrido anterior. Las mascarillas de diferentes colores adornan el lugar y también se ven personas que se tapan todo lo posible, como es el caso de Liliana Velásquez. “Yo ya soy mayor y es primera vez que salgo como en un mes y sólo lo hago porque tengo que hacer trámites que no he podido hacer en todo este tiempo. Por eso, tengo que andar con mucho cuidado, además tengo un nieto y no puedo correr ningún riesgo”, señala Liliana.

A unos metros suyos está sentada Lorena Soto, quien afirma que “las mascarillas son necesarias para poder cuidarse. Uno ve acá en la micro mucha gente y tiene que andar con cuidado. Es muy peligroso salir de casa sin protección”.

Después de un rato y con solo una persona a bordo, Cárdenas llega nuevamente al hospital. Aquí, otra vez, lo primero que hace es ir a lavarse las manos, mientras espera que limpien el bus. La mente de él sólo podrá estar tranquila cuando termine su turno y pueda volver a descansar a su casa.