Transportista acusa discriminación en licitación de tramo entre Puerto Natales y Huertos Familiares

Discriminación por parte del ministerio del ramo acusó el transportista magallánico José Márquez Alvarez, ello luego de que pese a haber presentado toda la documentación exigida, contando con un bus nuevo y con beneficios atractivos a favor de los adultos mayores, no pudo quedarse con la licitación para el traslado de pasajeros en el tramo Puerto Natales-Huertos Familiares, donde se ofrece un subsidio mensual de poco más de 3 millones de pesos.

De acuerdo al proceso en cuestión, la adjudicataria fue finalmente la oferente Los Coirones, pero con un par de detalles que Márquez no quiso pasar por alto. “Postulamos conforme al plazo de cierre que era el 7 de noviembre, contábamos con todos los papeles que nos pidieron. Incluso nos proveímos de un buen bus pullman año 2018, con 60 mil kilómetros, 34 asientos a nivel ejecutivo, propusimos una rebaja del 10% al valor del contrato, gratuidad en el pasaje para adultos mayores y aún con todo eso, no nos pescaron. Ni siquiera me han dicho por qué razón quedamos fuera de la posibilidad de entregar el servicio que parte el 1 de febrero próximo”.

Otro de los cuestionamientos, señaló Márquez, es que a diferencia de la otra oferente que fue comunicada el 25 de noviembre respecto de puntos a subsanar, en su caso el requerimiento para efectuar los descargos le llegó recién el 2 de enero de este año. “Estamos hablando de más de un mes de diferencia, por lo que no hay equidad en los plazos para nada. A nosotros se nos planteó que debíamos acreditar que de las ofertas, era propietario del vehículo indicado en la solicitud de registros de factura, siendo el plazo para esto el 7 de enero, cosa que no nos parece porque la exigencia era contar con factura legalizada ante notario y de todos modos, con más plazo, igual lo hubiéramos subsanado. Nosotros hemos cumplido en todo con las reglas, por lo que no dejaremos pasar esta discriminación y por lo mismo, no descartamos efectuar una impugnación con relación a este proceso”.