Transportistas escolares quieren colaborar con entrega de canastas familiares pero alcalde se niega

El domingo, el Presidente Sebastián Piñera anunció un convenio con distintas organizaciones que se dedican al transporte escolar, con el fin de que puedan ayudar a trasladar pacientes a las residencias sanitarias dispuestas para abordar la pandemia por Covid-19. Una idea que buscó ayudar a los transportistas, que han pasado tres meses sin poder realizar su trabajo, dado que las clases presenciales siguen suspendidas.

Una situación no muy diferente a la que ocurre en Punta Arenas, en la que los choferes solamente tuvieron trabajo durante una semana. Desde que se impuso la emergencia sanitaria, han debido adaptarse, sufriendo particularmente, en las cinco semanas de cuarentena general. Una vez alzada la medida, han buscado distintas maneras de recuperar algo de sus ingresos.

En ese contexto, el concejal Arturo Díaz Valderrama planteó una idea al alcalde Claudio Radonich: contratar a los buses escolares para que pudieran transportar las cajas con ayuda, que se han recolectado en las últimas semanas, a las familias de la ciudad. Sin embargo, su iniciativa no tuvo eco en el jefe comunal, lo que llevó a los dirigentes del transporte escolar a citar para hoy, a las 11 horas, a una conferencia de prensa para volver a plantear esta idea al alcalde.

“Esto tiene dos beneficios: por un lado, le das trabajo a quienes han estado cesantes todos estos meses y paralelamente, se apura la respuesta de entrega de ayuda, que en este momento es muy necesaria y que, lamentablemente, se ha visto muy retrasada”, sintetizó el concejal Arturo Díaz.

-¿Qué argumentos le entregó el alcalde para rechazar esta idea?

– “El alcalde dice que alcanza, que va a andar todo rápido. Pero si tú analizas que en la pasada sesión del concejo, el alcalde informó que se había entregado 3.800 canastas en 55 días. Si uno divide, nos da 70 canastas diarias y si tú tienes que entregar 20 mil y sigues a ese mismo ritmo, vamos a demorar 9 meses y medio; estaríamos terminando en marzo de 2021. Por eso planteamos que se contrate a transportistas escolares, que tampoco es una cantidad sideral y con eso, en un par de semanas se podrían repartir las 20 mil cajas de alimento”.

El concejal advierte que esta decisión no puede ser tomada de forma unilateral por el alcalde, más tomando en cuenta que “todos los días vemos en las redes sociales que la gente está reclamando, porque la ayuda anda lenta y esto se trata de priorizar. Yo creo que es un tema de no dar su brazo a torcer”. Además, añade, sería una contratación por un par de semanas, para cumplir con la entrega de canastas, porque “a mí como concejal me llegan mensajes todos los días, de gente que me dice que está con hambre, que la van a desalojar, y uno trata de gestionar, pero lo que me da rabia es que hay miles de cajas de ayuda que están en una bodega y que hay que sacar ahora”.

Incluso, Arturo Díaz revela un argumento bastante discutible que esgrimió el alcalde: “Dijo que no hay que hacerlo tan rápido (la entrega) porque esto tiene que durar. Pero si se acaba, el gobierno tendrá que invertir más dinero, acá estamos hablando de la alimentación de las personas”, concluyó Arturo Díaz, cuya idea ha sido apoyada por otros concejales como Daniela Panicucci y Mauricio Bahamondes, entre otros.