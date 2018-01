Tras la conformación del gabinete ministerial, a fin de mes se conocerán a los intendentes

Presidentes regionales de los partidos de Chile Vamos valoraron la designación de ministros.

Este martes el Presidente electo Sebastián Piñera, presentó a quienes lo acompañarán en el Palacio de La Moneda como parte de su gabinete ministerial. Mientras tanto, en los próximos días se anunciará a los subsecretarios. Posterior a eso, Piñera decidirá quienes serán los intendentes regionales (a finales de enero), mientras que los seremis y directores de servicio se podrán conocer a mediados de febrero.

Dentro del listado, hay varios políticos que vuelven a acompañar al Mandatario electo de su mandato anterior, como Felipe Larraín, Cecilia Pérez o Andrés Chadwick. Por su parte, también habrán rostros nuevos, tales como el senador de Renovación Nacional Alberto Espina o Hernán Larraín en el Ministerio de Justicia.

Mayoritariamente, los cargos se repartieron entre la Unión Demócrata Independiente (Udi) y Renovación Nacional (RN). A esto, la presidenta regional del último partido mencionado y ex concejala de Punta Arenas, María Teresa Castañón, manifestó que “nosotros como RN estamos muy contentos, creo que las personas que están ahí están por un tema de que no solamente están porque pertenecen a un partido que ha colaborado siempre, sino que además están por sus capacidades tanto políticas como técnicas. La verdad que no me sorprendió ninguno y yo encuentro que los que están ahí harán una tremenda labor porque son muy buenos”.

Un nuevo actor

La campaña de Sebastián Piñera -posterior a la primera vuelta- estuvo marcada por el apoyo de personajes importantes de la derecha, como fue el caso de Manuel José Ossandón, José Antonio Kast y sobre todo de Felipe Kast, lo que a juicio de los expertos, fue clave en que el ex Mandatario resultara triunfador en la segunda vuelta frente a Alejandro Guillier.

Dicho apoyo de Felipe Kast (que resultó electo como senador por La Araucanía) y la incorporación de su partido Evópoli a las filas de Chile Vamos, hizo que Sebastián Piñera le entregara a este movimiento, dos cupos ministeriales: Gloria Hutt Hesse irá a la cartera de Transportes, mientras que Gonzalo Blumel ocupará el cargo más relevante en la Secretaría General de la Presidencia. Es decir, ser el vínculo entre el gobierno y el Congreso. Para la presidenta del partido en Magallanes, Rebeca Aguilante, esto fue una decisión acertada por parte del Mandatario electo. “Manifestamos el respaldo a la composición del gabinete anunciado por el mandatario electo. Como hemos señalado desde nuestros orígenes, en Evópoli estamos enfocados en plasmar la acción pública, que garantice que todos los ciudadanos puedan desarrollar libremente sus proyectos de vida. Celebramos la decisión que el líder ha depositado en los militantes que componen su primer gabinete. Todos ellos representan el anhelo de la oxigenación política que abogamos como gabinete. Estamos contentos de que se haya integrado gente joven y que nos represente en nuestros ideales como partido. Eso nos interesa, para que la gente nos conozca públicamente y conozca más cuáles son nuestros pensamientos a nivel regional”, expresó Aguilante.

Finalmente, el presidente de la Udi en Magallanes, Nolberto Sáez, subrayó que “lo que yo conozco -principalmente la gente de la Udi- son todas de mucha experiencia, tanto en el ámbito político como técnico. Es un punto importante para definir quiénes son los ministros. Si bien es cierto, los ministros tienen una labor que está orientada a la cartera que ellos manejan, pero también políticamente tienen mucho que ver”.