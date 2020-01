Tras seis días de cabildeo y negocios, Feria Empresarial Fuerza Pyme cumplió objetivo

Este domingo, a las 19 horas, bajó sus cortinas la Feria de Rehabilitación Empresarial Fuerza Pyme que convocó a alrededor de 40 emprendedores desde el lunes pasado y que tuvo por principal objetivo crear una comunidad de microempresarios y ayudarlos a salir adelante con sus proyectos a través de la exposición al público.

El presidente de la Fundación Fuerza Pyme, Ramón Vargas, aprovechó la instancia para dar a conocer sus planes a futuro para con los empresarios participantes, a quienes considera parte de una comunidad formada a través de Fuerza Pyme: “Desde mañana (hoy), nosotros salimos a la búsqueda de fondos concursables para nuestros colegas que llegaron acá más otros que derechamente no pudieron estar porque la espalda económica no les dio… Queremos llegar a un grupo de no más de 60 empresarios por los cuales vamos a cabildear hacia el gobierno regional… en donde existan fondos concursables, los vamos a salir a buscar”.

El dirigente agradeció la cobertura brindada por los medios de comunicación, lo que contribuyó al éxito de esta jornada, con un creciente flujo de visitas que, además, permitió que adquirieran mayor relevancia los emprendimientos presentes.