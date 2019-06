Traumático asalto sufrió vecino en su casa al ser intimidado por delincuente con un cuchillo

Un solitario antisocial ingresó sigilosamente a la propiedad de la víctima. Una vez en el interior del inmueble le exigió dinero al afectado y, consumado el atraco, salió por la puerta de un quincho, saltó un muro y se perdió en la oscuridad de la noche.

Dice que siempre ha visto asaltos y robos, pero en las noticias. Hechos que Héctor Lara García los tomaba como situaciones muy lejanas a la realidad de Punta Arenas.

Sin embargo, ahora le tocó vivir en carne propia un delito de esta naturaleza. Y es que estando en su casa se enfrentó, cara a cara, con un asaltante, una experiencia traumática que jamás podrá olvidar.

Lara entregó a La Prensa Austral los pormenores de lo ocurrido el sábado recién pasado en la noche.

Dice que como las 21,30 horas de ese día salió con destino a una estación de servicio, con el propósito de cargar combustible y sacar dinero de un cajero automático, para tener algo de efectivo.

“Volví a mi casa (ubicada en villa Alto Bulnes, sector norte de la ciudad) como las 22,30 horas. Entré, encendí la luz de mi dormitorio y también las del patio donde estaciono el automóvil. De ahí me dirigí a mi oficina (ubicada frente a la puerta de entrada a la casa) y me puse a trabajar, enviando información con el computador. En esto estaba cuando de repente veo un tipo parado frente a mí, con un cuchillo y a rostro descubierto, serían como las 23.15 horas. No decía nada, sólo hacía el gesto con la mano de que quería plata. Asustado saqué mi billetera, le mostré lo que tenía, que eran 16 mil pesos y se los entregué”.

Asaltante devolvió computador

Lo curioso del atraco es que una vez que recibió la plata, el asaltante abrió la mochila que llevaba en la espalda, gesto que, dice Lara, lo asustó mucho, ya que pensó que el antisocial sacaría un arma de fuego o algo parecido, sin embargo, para su sorpresa, extrajo un notebook, de propiedad del dueño de casa, y se lo entregó. Dice que el equipo estaba en el quincho de la casa, por lo que el delincuente lo tomó cuando ingresó a la casa.

“Luego de esto me obligó a que lo siguiera. Se metió a la cocina, pasó al quincho y de ahí salió por la puerta, saltó un muro y huyó”, explica Lara, quien interpreta la acción del maleante como el gesto de mostrarle por donde había ingresado a la propiedad.

Lara describe al asaltante como una persona joven, de 24 a 27 años de edad, alto, delgado, que vestía una salida de cancha.

“Tuve mucho miedo, sobre todo porque nunca había vivido una experiencia así. Ahora entiendo a la gente que cuenta o relata en televisión hechos tan traumáticos como estos”, reconoce Lara.

El fiscal Felipe Aguirre indicó que solicitó a Labocar de Carabineros realizar peritajes, y personal de la Sip está intentando dar con el paradero del solitario asaltante.