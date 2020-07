Trece estudiantes del Insafa continúan capacitándose en inglés para rendir exámenes de la Universidad de Cambridge

Talleres se implementan por tercer año consecutivo Las alumnas se preparan para medir sus conocimientos en expresión escrita, oral, uso del vocabulario, comprensión auditiva y comprensión lectora, los que se realizarán a fin de año

El Instituto Sagrada Familia lleva tres años desarrollando talleres de inglés avanzado, con el objetivo de que sus estudiantes rindan exámenes internacionales de la Universidad de Cambridge, en alianza con el Instituto Británico de Punta Arenas. Los talleres están enfocados en alumnas que, además de su dominio del idioma inglés, sean responsables y tengan en general, excelente rendimiento académico.

Esta iniciativa nació en el año 2018 en las que 12 alumnas certificaron su nivel de inglés. Al año siguiente fueron 13 las estudiantes que lograron aprobar el examen, mientras que 10 de las 25 alumnas en total aprobaron con mérito y/o distinción. Este año 2020, a pesar de todos los obstáculos que ha puesto la pandemia, el Insafa mantuvo este trabajo para dar la oportunidad a sus estudiantes de entregarles las mejores herramientas para que puedan rendir, a fin de año, los exámenes internacionales para los cuales se están preparando.

Los exámenes son Key English Test (Ket), Preliminary English test (Pet) y First Certificate (FCE), las que medirán sus conocimientos en las diversas habilidades de la lengua inglesa, como expresión escrita, expresión oral, uso del vocabulario, comprensión auditiva y comprensión lectora.

Esta iniciativa es llevada a cabo por la coordinadora académica de Enseñanza Media Carolina Gallardo, mientras que el profesor a cargo de preparar a estas alumnas es Diego Lizondo, examinador de exámenes internacionales Cambridge.

“Para el colegio es muy importante potenciar en las estudiantes el interés por el aprendizaje del idioma inglés, especialmente porque a nivel mundial es la segunda lengua que más personas hablan y se ha convertido en una herramienta de comunicación fundamental en el mundo globalizado en que nos desenvolvemos. Por esta razón ofrecemos a las estudiantes destacadas en esta asignatura talleres que les permitan prepararse para rendir los exámenes de la Universidad de Cambridge que avalan las competencias desarrolladas en distintos niveles. Gracias a un convenio con el Instituto Británico a la fecha se han logrado 25 certificaciones, esperamos que cada vez sean más las niñas y jóvenes que puedan rendir estas evaluaciones”, manifestó la directora del Instituto Sagrada Familia, Carmen Gloria Mihovilovich.

En tanto, la coordinadora académica Carolina Gallardo, destacó que “esta acción dentro de nuestro colegio nace con el objetivo de poder premiar el esfuerzo y trabajo de nuestras alumnas en el ámbito del idioma extranjero. Nuestro Instituto costea las clases extraprogramáticas de inglés y también el pago de los exámenes de cada una de nuestras estudiantes, es un reconocimiento a su trabajo y responsabilidad, habilidades que les servirán en el ámbito académico y laboral”.

Una excelente oportunidad

Las estudiantes han valorado esta iniciativa, que les da grandes herramientas para afrontar su futuro tanto académico como profesional. Actualmente son 13 las que se están preparando para los exámenes, nueve para el Preliminary English Test y cuatro par First Certificate.

Francisca Mancilla va en segundo medio, y ya ha rendido los exámenes Ket, Pet y se prepara para rendir el FCE. “Pienso que saber inglés es algo muy importante en la actualidad, ya que desde mi perspectiva, te abre un mundo de posibilidades de comunicación y te da las herramientas para aprender sobre nuevas culturas, además de los beneficios curriculares que tiene. Es por esto que considero que las experiencias que me han brindado las clases de inglés han sido muy útiles, ya que me han ayudado a desarrollarme mejor en el idioma, y sobretodo, en mis habilidades para comunicarme con los demás. Además, espero que sea una habilidad que pueda ser de utilidad para mi futuro, tanto en el área laboral como personal, para así ser una profesional competente que contribuya a nuestra sociedad”.

A su vez Valentina Savareses, de primero medio, al igual que Francisca Mancilla, ha rendido los exámenes Ket, Pet y se prepara para rendir FCE. “Primero que todo, el inglés o más que nada aprender otro idioma me llamó mucho atención y en el colegio la miss hacía muy entretenidas e interesantes las clases. Es por eso que cuando nos dieron la oportunidad de tomar los cursos, acepté el desafío. Hasta ahora me ha ido excelente, ya que las clases nos son impartidas en forma clara y fácil de entender, lo que facilita su aprendizaje. Personalmente, el tomar estos cursos me ayudó a darme cuenta que tengo facilidad para el inglés y es algo en lo que me gustaría seguir perfeccionándome”, valoró.

La estudiante de segundo medio, Francisca Segovia, se prepara para rendir el examen Pet, después de haber dado los exámenes de Flyers (para las estudiantes de quinto y sexto básico) y Ket: “Primero que nada estoy muy agradecida con esta oportunidad de poder ser parte de estas clases, ya que podré aumentar mi conocimiento en el inglés. Estoy en esta clase porque siento que el inglés es un idioma muy importante y aprenderlo me ayudará en muchos ámbitos a lo largo de mi vida. Las clases me han ayudado a entender y utilizar mejor el inglés en conversaciones, videos, donde me alegro al poder saber lo que está sucediendo. Según lo que sea que trabaje o lo que haga en el futuro las herramientas que me han dado en las clases me servirían para cualquier situación, importante, casual, donde sea necesario usar inglés y me sentiré segura y agradecida de poder usarlo porque me facilitará cosas”, expuso.

Finalmente, la estudiante de tercero medio Constanza Guiñez, que rindió el examen Pet y se prepara para el FCE, manifestó que “estoy en las clases desde el año pasado con el objetivo de mejorar mi inglés y poder hablarlo más fluidamente. Durante el tiempo en que he formado parte de estas clases, he notado que mi vocabulario y forma de expresarme en el idioma han mejorado, también tengo más confianza al hablar, ya que a todas se nos da la oportunidad de participar y desarrollar nuestras habilidades. Para mí, el formar parte de estas clases ha sido una gran experiencia y me servirá a futuro para poder comunicarme con personas de diferentes partes del mundo, expandiendo mis oportunidades en viajes y estudios”.

Fotos cedidas