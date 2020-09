Tregua Horcos-Radonich permitirá destrabar freno a millonaria inversión

– Seremi de Vivienda, José Miguel Horcos, y el alcalde Claudio Radonich dejaron atrás cualquier atisbo de diferencias, apuntando hacia un mismo objetivo.

Un traspié, no un conflicto ni un tema insalvable. Concordancia, acuerdo y la decisión de trabajar mancomunadamente por un objetivo común.

Más que buenas intenciones, la postura asumida durante las últimas horas por el seremi de Vivienda y Urbanismo, José Miguel Horcos, y el alcalde Claudio Radonich pareció disipar las dudas acerca del conflicto -reconózcase o no- generado por una “interpretación” del Plan Regulador Comunal que, así como está, lanzaba por el desfiladero proyectos por $130 mil millones en materia de construcciones.

Al ver los números, claro que el tema era para alarmarse o, a lo menos, para ponerse colorado. La danza de iniciativas, con viviendas sociales como prima donna y varias edificaciones institucionales no estaba como para dar vuelta la página o hacer un borrón y cuenta nueva. Necesita de la atención urgente y el guante, claro, lo tomó el alcalde.

Radonich fue quien hace algunas semanas adelantó en exclusiva para La Prensa Austral el problema y compartió su desazón por lo que consideraba “un inexplicable cambio de criterio” por parte de la seremi de Vivienda y Urbanismo. Aquello tenía que ver con la calificación de zonas y áreas inundables en el Plan Regulador, que impedían su uso para edificaciones. Lo que parecía el golpe de gracias había llegado desde la Contraloría General de la República, que resolvió mantener lo obrado a nivel regional, vale decir, la restricción era una realidad a esa altura insalvable.

El ya desatado conflicto alcanzaba su momento más álgido. La preocupación se había instalado en el Concejo Municipal y en la Cámara Chilena de la Construcción. En sendas reuniones se analizaban los pasos a seguir.

Luego, más leña al fuego, el breve diálogo del alcalde Radonich con el Presidente Sebastián Piñera, gestiones a nivel ministerial y el “voy y vuelvo” del jefe comunal. Una semana en Santiago y un retorno que coincidió con la llegada de dos altos funcionarios del nivel central: una abogada y un arquitecto del Ministerio de Vivienda.

Trabajo en conjunto

“No quiero hablar de destrabar sino de avanzar en un trabajo conjunto”, señaló el seremi de Vivienda y Urbanismo, José Miguel Horcos, al ser consultado sobre lo generado a raíz del Plan Regulador.

El secretario regional de la cartera minimizó el problema y prefirió destacar: “Hemos formado un convenio de cooperación y ya estamos trabajando con una comisión con el director de Obras Municipales y la asesora urbanista del municipio. Aunque es importante recalcar que el municipio inició las gestiones en enero pasado para dejar atrás esta incongruencia que presenta el Plan con respecto de las zonas inundables”.

En lo técnico, Horcos explicó que “el tema de las zonas inundables no es que no se pueda construir, lo que pasa es que hay una serie de condicionantes que indican que los terrenos que son afectos a inundación deben tener un tratamiento de medidas de mitigación (como encausar el agua, mejorar el suelo, etc.) y, una vez que se concluya, éstos se pueden destinar a otros fines”.

Sobre cuándo podría subsanarse la situación que pone freno a los proyectos, el seremi dice que entre diciembre y marzo las modificaciones podrían estar listas. “Lo importante es que ya tenemos una comisión trabajando y que se ha entendido que tenemos un plan de 2016, y la situación de la comuna ha cambiado desde esa fecha, por lo que es necesario actualizar este instrumento para que vaya acorde al crecimiento que va teniendo la población. Hoy, por ejemplo, tenemos una cartografía digital georreferencial, cuya información se la estamos traspasando al municipio para tener una foto actual de Punta Arenas”.