Treinta alumnas de Técnico en Párvulos de la Umag reclaman que estudios no tendrán continuidad

Las jóvenes protagonizaron una protesta en la entrada de la Facultad de Ingeniería,

donde se reunieron con el vicerrector académico, José Maripani, a quien le exigieron una solución.

En la Universidad de Magallanes se siente el receso y las vacaciones. Poca gente circula por el campus norte, los estacionamientos no están tan llenos y se respira tranquilidad. Pero un grupo de jóvenes estudiantes de Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia rompió la calma del mes de enero, para instalarse con pancartas en la entrada del patio cubierto de la Facultad de Ingeniería. Su reclamo básicamente es que la casa de estudios les informó que este plan especial no tendrá continuidad por este año, por lo que no podrán seguir la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia.

Un grupo de estas estudiantes expresó su malestar a la encargada de matrículas, Angélica García, en la tarde de ayer. Hasta que arribó el vicerrector académico de la Umag, José Maripani, para dialogar con las estudiantes, lideradas por Camila Hurtado e Ingrid Cifuentes. Esta última relató su caso y el por qué de su enojo:

“Entré en 2016 a estudiar Técnico en Párvulo, porque salí en 2011 del Liceo María Behety con el nivel medio en técnico. Después me fui a Viña del Mar a estudiar dos años de educadora de párvulos, pero por temas económicos tuve que volver. Y acá, pensando que la universidad me iba a abrir las puertas, me dijeron que no porque me había ido mal en la PSU. Me hicieron pagar un semestre, los ramos inscritos que tenía, porque iba de alumna oyente, hice un semestre, mi papá pagó todos los ramos porque no tuve ningún beneficio. Después quise continuar mis estudios que ya había terminado dos años y medio de educadora de párvulos, y no me dieron la opción de seguir, porque me había ido mal en la PSU.

“Me dieron la opción de este plan especial, de estudiar dos años de Técnico en Párvulo para después seguir el Plan Especial de Educadora de Párvulos. Llevamos los dos años, terminaba y de ahí seguía educadora de párvulos desde 2018. No resultó, nos dijeron en junio de 2017 que la carrera se cerraba. Desde ahí con mis compañeras nos comenzamos a mover, cartas al director, a la decana, a la jefa de carrera Aracely Parada, que un día en el pasillo nos dijo que la carrera no se iba a abrir, ni siquiera nos citó a su oficina o nos respondió el correo. La verdad estamos frustradas, porque la única universidad en Punta Arenas donde podemos seguir nuestros estudios nos está cerrando las puertas”, manifestó.

Cifuentes recordó que entraron 60 estudiantes, de las cuales la mitad quiere seguir Educadora de Párvulos, “porque cuando vinimos a matricularnos, nos prometieron que iba a seguir la carrera, todas estábamos ilusionadas y ahora nos dicen que no. Supuestamente, primero era por el cambio de malla, después que no había suficientes profesores y otras excusas. Y el miércoles pasado, el director de escuela envía un correo a mi compañera, con mayúsculas de que no se iba a abrir la carrera, pero no nos dieron razones, ni soluciones, y se fue de vacaciones”, complementó.

La estudiante reclama también que por sus anteriores estudios, “perdería” estos dos años, porque “si me hubieran dicho, cuando me matriculé, ‘no va a seguir el plan especial’, no lo hubiera estudiado, habría entrado con el técnico medio que da el liceo, que también lo aceptan los jardines para trabajar, pero como me prometieron otra cosa, hice el técnico de nuevo y el profesional más que nada, para entrar a educadora de párvulos, y ahora me dicen que no, entonces plata perdida, tiempo perdido. Hubiera dado la PSU de vuelta y haber seguido educadora, pero no nos dan ninguna solución”.

De hecho, este grupo de estudiantes, al no sentirse escuchadas al interior de la Umag ha llevado el caso ante el intendente Jorge Flies, la seremi de Educación, Margarita Makuc, e incluso, el lunes esperan entregar una carta a la Presidenta Michelle Bachelet, en su visita a la zona.

La voz del vicerrector

José Maripani escuchó los descargos de las estudiantes y también explicó algunos aspectos de esta decisión, a fin de hallar una salida. El vicerrector académico partió recordando que “esta universidad hace algunos años partió con la idea de articular sus carreras técnicas, que ha estado, fundamentalmente, desde hace muchos años en ingeniería. Los técnicos de ciertas líneas siguen en ingeniería en ejecución, industrial, y también una articulación en civil industrial, también en administración y economía se buscó una articulación y los técnicos siguieron una ingeniería en ejecución en administración.

“En educación también nos pareció pertinente desarrollar articulaciones. En ese contexto fuimos la primera universidad en Chile que acreditó sus planes especiales en el área de educación y generamos un plan especial que conducía al título de profesor de Pedagogía Básica y en educador de Párvulos. La universidad está desarrollando estos planes especiales que no son año a año, sino que se van cumpliendo ciertos ciclos y se van descontinuando, y cada cierto tiempo se vuelven a dar. Los que hemos mencionado operan en la misma línea, no que todos los años hay ingresos a las carreras. Claramente, hay un grupo de alumnas que ha terminado la carrera de técnico en nuestra institución y están pidiendo que se entreguen para este año”, declaró.

Maripani también reconoció que “hubo una primera información de que había posibilidades de dar este programa especial, pero cuando llegó la decisión final, ya se habían cerrado las inscripciones en el centro de Chile, entonces quedó fuera de las líneas de financiamiento, que es la parte más compleja que uno ve en estudiantes que hacen planes especiales. El departamento en algún momento planteó y se buscaron las vías de forma de inscribirlo pero nos dijeron que estaba fuera de plazo. La idea es buscar un mecanismo porque la idea es apoyar a los alumnos, si uno entiende lo que viven las personas”. En ese sentido, planteó que “si la universidad decidiese abrir un plan especial, no tendría derecho a ese beneficio, porque no fue inscrito, y ese es el tema que se ha hablado con las alumnas, para ver alternativas en el corto y mediano plazo”.

De todas maneras, y pese a que quedaron un poco más esperanzadas, las estudiantes seguirán en estado de alerta. “Nos dieron la posibilidad de seguir la carrera pero sin beneficio, ya que supuestamente la plata viene de Santiago y ellos ya no la abrieron este año, así que si la pueden abrir será en el segundo semestre de 2018, pero que las alumnas paguen. Más que tema de plata, es que la abran”, recalcó Ingrid Cifuentes, que no quedó tan conforme, ”porque va a llegar junio y van a decir ‘no, no hemos dicho nada’, es algo de palabra, no hay nada escrito”.