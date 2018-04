Tres individuos intimidan a mujer taxista para robarle dinero y su vehículo de trabajo

“Nunca me había pasado algo como esto, pero logré mantener la calma y creo que es, por eso, que no me hicieron nada y sólo se llevaron el auto”.

Con estas palabras, la mujer taxista de Patagonia Austral, Gloria Muñoz Pantoja (56), relató cómo con el mayor autocontrol posible debió enfrentar a tres individuos que ayer, pasadas las 6 horas y tras subirse al móvil en la Avenida Eduardo Frei con la calle Juan Sebastián Elcano, esperaron sólo unas cuadras para intimidarla con un gollete de botella, quitándole cerca de $50 mil y además su vehículo de trabajo Samsung SM3 año 2013, en el que se dieron a la fuga.

“Entré a trabajar a las 6,30 y por suerte no había puesto gas todavía y en el camino me hicieron parar. No se veían mal ni borrachos, eso sí iban súper callados y fumando, pero, de pronto antes de llegar a calle General del Canto, el que iba a mis espaldas, me puso un gollete de botella en el cuello y otro en la costilla izquierda. Ahí me dicen que es un asalto y que tenía que entregar el auto. Al principio me puse nerviosa porque no había pasado por algo así en los casi 5 años que llevo trabajando de taxista, pero me tranquilicé y les dije que sólo me dejaran sacar mi celular y la tablet. Así que me bajé y se fueron con el auto, por lo que de inmediato di aviso a Carabineros”.

Escape breve

Relató que en apariencia los asaltantes que se subieron al auto no aparentaban más de 20 a 21 años y todos participaron por igual en las amenazas para que se bajara del taxi, en el que huyeron. Sin embargo, el escape no duró. “El auto casi no tenía gas ni bencina así que no llegaron muy lejos. De hecho, el cuidador de una parcela reconoció mi vehículo porque yo había avisado. Finalmente apareció en un pasaje de Río de los Ciervos, en el sector sur. Por lo que vi, me robaron el taxímetro y el tren delantero quedó un tanto doblado porque quedó en una cuneta. La Labocar revisó el auto así que hay que esperar qué dice la investigación”, dijo junto con señalar que el dinero que reúne es de suma importancia para el sustento que reúne para ella y su esposo, quien padece de cáncer.

Falla la ley

Finalmente, Gloria hizo un llamado de atención en esta materia. “Acá quiero decir que los carabineros están haciendo bien su pega, pero el problema es la ley. Eso tiene que cambiar o si no estos asaltos seguirán ocurriendo una y otra vez”.